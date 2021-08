Stop van halfjaar op uitzettingen Afghanen

Een asielzoekerscentrum in Limburg. Beeld Hollandse Hoogte / Annemiek Mommers

Dat heeft demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid, VVD) woensdag laten weten in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens haar is de situatie in het Centraal-Aziatische land zodanig verslechterd dat uitzettingen niet veilig zijn.

Er stonden voor de komende periode sowieso al geen uitzettingen naar Afghanistan op de planning, schrijft Broekers-Knol. In de afgelopen zes maanden zijn er ook geen Afghaanse asielzoekers teruggestuurd. De uitzettingsstop geldt zeker voor een halfjaar, daarna zal de situatie opnieuw worden beoordeeld.

Als gevolg van het besluit wordt ook de beslistermijn voor lopende asielzaken voor Afghanen verlengd met een jaar. Daarbij geldt een maximale termijn van 21 maanden.

Ophef

Eerder deze week ontstond ophef nadat Nederland de Europese Commissie een brief stuurde waarin werd aangedrongen de huidige uitzettingsregeling met Afghanistan in stand te houden. Naast Nederland ondertekenden ook Denemarken, Duitsland, Oostenrijk, België en Griekenland de brief.

Onder meer bij coalitiepartijen CDA, D66 en ChristenUnie viel de brief niet in goede aarde, gezien de huidige onveilige situatie in Afghanistan. Ook verschillende belangenorganisaties, waaronder Vluchtelingenwerk, riepen op om te stoppen met de uitzettingen.

Gevechten

Sinds het vertrek van internationale troepen uit Afghanistan winnen de Taliban aan terrein in het land. Het Afghaanse leger moet het in steeds meer gebieden afleggen tegen de islamitische beweging, die niet schroomt voor het uitvoeren van openbare executies en martelingen. De gevechten tussen de Taliban en het leger vonden eerst nog in relatief onbevolkte gebieden plaats, maar verplaatsen zich nu steeds vaker naar dichtbevolkte steden.

Ondertussen zijn meerdere landen begonnen aan het evacueren van Afghaans personeel. Het gaat om bijvoorbeeld chauffeurs en tolken, die door hun assistentie aan internationale troepen nu als vijand worden gezien door de Taliban. Deze mensen komen vaak in aanmerking voor asiel in de landen waarvoor zij tijdens de oorlog werkzaamheden verrichten, al gaan daar vaak langzame, bureaucratische processen aan vooraf.