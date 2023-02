Steward op hakken: steeds meer genderneutrale uniformen in vliegwereld

De genderneutrale uniformen van Virgin Atlantic zijn ontworpen door Vivienne Westwood. Beeld PinPep

Hoe hij het toch voor elkaar krijgt om zo lang op hakken door het toestel te lopen, wordt hem wel eens gevraagd. Tyler Curry, steward bij JetBlue, is een opvallende verschijning aan boord. Tijdens zijn werk draagt hij geen pak met das, maar een jurk. En die hakken dus. Aan The Wall Street Journal vertelde hij onlangs dat hij zich zekerder voelt in die kleding, en meer zichzelf. De meeste passagiers vinden het prima, is zijn ervaring.

In de luchtvaart gold tot voor kort een strak onderscheid tussen mannen- en vrouwenuniformen. Luchtvaartmaatschappijen Virgin Atlantic en JetBlue maken daar een einde aan. Zij bieden hun werknemers inclusieve uniformopties waarmee genderdiversiteit wordt omarmd.

Bij JetBlue mogen medewerkers sinds 2021 het uniform dragen waarin zij zich het prettigst voelen. Ook mogen ze zelf weten of ze wel of geen make-up, oorbellen of sjaaltjes dragen. Als platte veterschoenen onderdeel uitmaken van het assortiment, dan hoef je niet per se op hakken je diensten te draaien. Op haar website laat de maatschappij weten: ‘Wij zijn op weg om representatiever, moediger en inclusiever te worden. Ons doel is om de diverse gemeenschappen en culturen die we bedienen in alle aspecten van onze luchtvaartmaatschappij te weerspiegelen.’

Iconische uniformen

Virgin Atlantic bewandelt dezelfde route als JetBlue. Sinds 2022 staat het alle werknemers van Virgin Atlantic vrij om te kiezen hoe ze eruit willen zien; de vliegmaatschappij vindt het belangrijk dat haar medewerkers zichzelf kunnen zijn en zich comfortabel voelen. De iconische rode uniformen van de Britse maatschappij zijn ontworpen door niemand minder dan wijlen Britse modeontwerper Vivienne Westwood.

Andere buitenlandse maatschappijen die met hun uniformcollectie al rekening houden met genderdiversiteit zijn het Canadese WestJet, Alaska Airlines, het IJslandse Play Airlines, het Amerikaanse Delta en Aero K uit Korea.

De Nederlandse couturier Addy van den Krommenacker heeft ervaring met het meedenken en ontwerpen voor particulieren, bedrijven en instellingen. Zo komen bijvoorbeeld de uniformen van de hostesses van het Jeroen Bosch Ziekenhuis van zijn hand. Hij vindt de genderneutrale uniformen bij luchtvaartmaatschappijen een mooie ontwikkeling.

Is het ook iets voor Nederlandse vliegmaatschappijen? “Jazeker,” zegt Van den Krommenacker. “Als je jezelf goed voelt in je werkuniform dan presteer je ook beter. Als KLM nog op zoek is naar een ontwerper voor een nieuwe collectie mogen ze mij bellen hoor.”

Van den Krommenacker heeft nog geen verzoek ontvangen om een genderneutrale collectie te ontwerpen, maar heeft er wel ervaring mee. Vorige week maakte hij kennis met een verloofd stel dat op zoek is naar trouwkleding. Een van de heren vroeg aan hem om zijn bruidsjurk te ontwerpen en gaf hem als richtlijn mee: “Overdag ben ik Michel, maar ‘s avonds heet ik Michelle.” Helemaal prima, vindt hij. “Mensen moeten in het begin altijd even wennen aan dit soort ontwikkelingen.”

Hidjab en jumpsuit

Niet alleen genderidentiteit heeft de aandacht van luchtvaartmaatschappijen. Zo wil British Airways dat medewerkers ook hun culturele of religieuze identiteit kunnen laten zien. De Brits-Ghanese ontwerper Ozwald Boateng heeft de nieuwe collectie die later dit jaar uitkomt uitgebreid met een hidjab, tuniek en moderne jumpsuit.

KLM’ers moeten het nog doen met klassieke uniformen, maar de Nederlandse luchtvaartmaatschappij heeft het onderwerp wel op de agenda staan. ‘Diversiteit en inclusie is een belangrijk thema binnen KLM,’ schrijft een woordvoerder in een reactie. ‘Daarom bekijkt KLM hoe de uniformvoorschriften aan te passen zijn, om meer ruimte te geven aan collega’s om zichzelf te zijn in het uniform, wie ze ook zijn.’

Transavia is nog niet zo ver. Vrouwen die in de cabine werken hebben de keuze tussen het dragen van een rok, jurk of broek, laat de maatschappij via een woordvoerder weten. Mannen dragen een mannenkostuum. “Andere uniformopties hebben op dit moment niet onze aandacht. Misschien dat dit in de toekomst wel zo is.”