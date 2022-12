Stevenen Servië en Kosovo af op oorlog? ‘Servië heeft een groot probleem als het leger de grens oversteekt’

Het Servische leger is in hoogste staat van paraatheid gebracht na oplopende spanningen met Kosovo. De Servische president Aleksandar Vucic zegt er alles aan te doen om de Serviërs in het noorden van Kosovo te beschermen. Dreigt een nieuw gewapend conflict in Europa?

Het Servische leger heeft militair materieel naar de grens met Kosovo gebracht en breidt het aantal manschappen uit van 1500 naar 5000. Volgens de regering in Belgrado is het leger ‘indien nodig’ klaar om geweld te gebruiken. Grote vraag is of de situatie escaleert, of dat de soep niet zo heet wordt gegeten als ze wordt opgediend.

De spanning tussen Kosovo en Servië kent een lange geschiedenis. Kosovo is een voormalige provincie van Servië, het gebied wordt door de Serviërs als heilige historische grond beschouwd. Punt is alleen dat 90 procent van de bevolking (1,8 miljoen mensen) een etnisch-Albanese afkomst heeft. Zeker na het uiteenvallen van Joegoslavië deed Belgrado er alles aan om het Albanese nationalisme te onderdrukken. Dit leidde tot de Kosovo-oorlog in 1998 en 1999, waarbij de Navo ingreep en zonder VN-mandaat Servië bombardeerde.

Sindsdien is er een Navo-vredesmacht in Kosovo gevestigd. Het land verklaarde zich in 2008 eenzijdig onafhankelijk. Ongeveer honderd landen erkennen de onafhankelijkheid, maar Servië en ook China, Rusland en Spanje doen dat niet. Servië beschouwt Kosovo nog steeds als een eigen provincie.

Ruzie over kentekenplaten

Regelmatig is het onrustig in het noorden van het land, waar de meeste Serviërs wonen. De laatste weken lopen de spanningen opnieuw op, nadat honderden Servische medewerkers van de Kosovaarse politie en justitie hun werk neerlegden uit protest tegen een controversieel besluit om Serviërs in Kosovo te verbieden in Belgrado afgegeven kentekenplaten op hun auto’s te gebruiken. Dat besluit werd uiteindelijk geschrapt, maar de geest was toen allang uit de fles.

De Kosovaarse regering wilde bovendien half december lokale verkiezingen houden in veel gemeenten waar een meerderheid van de inwoners etnisch Servisch is. Die verkiezingen zijn tot half april uitgesteld nadat ook de aankondiging van dat plan tot wijdverspreide verontwaardiging leidde en de belangrijkste Servische politieke partij in Kosovo aankondigde de verkiezingen te boycotten.

Vervolgens werd op 10 december in Kosovo een ex-politieman gearresteerd vanwege mogelijke betrokkenheid bij aanvallen op etnisch-Albanese politieagenten. Die arrestatie leidde opnieuw tot grote woede onder Serviërs, die wegbarricades opwierpen en zo het verkeer rond twee grensovergangen lamlegden.

Symbolische daad Belgrado

De recente stap van de Servische regering om het leger in hoogste paraatheid te brengen, draagt ook niet bij aan het verbeteren van de vijandige sfeer tussen beide bevolkingsgroepen, hoewel Balkanhistoricus Geert Luteijn niet denkt dat de boel verder uit de hand loopt.

“Zolang er Navo-troepen in Kosovo zijn gestationeerd, kan er weinig gebeuren,” zegt Luteijn. “Het dreigen met militair ingrijpen is een symbolische daad van Belgrado en vooral bedoeld voor binnenlands politiek gebruik. Ze hebben geen enkel belang bij een oorlog. Zodra het leger een stap over de Kosovaarse grens zet, hebben de Serviërs een groot probleem.”

Dat probleem heeft volgens Luteijn vooral te maken met de Europese Unie. “Servië wil lid worden van de EU. Vooral op economisch gebied heeft het land veel meer baat bij Europa dan bij de traditionele bondgenoot Rusland. Ik denk dat we de rol van Rusland als grote steunpilaar van de Servische regering op dit moment niet moeten overschatten. De Russen doen niets liever dan onrust zaaien in Europa, maar ze hebben met de oorlog in Oekraïne andere zaken aan hun hoofd en zitten niet op nóg een gewapend conflict te wachten. Dat geldt ook voor Brussel. Een EU-lidmaatschap voor Servië lijkt me nogal lastig als dat land een oorlog begint.”

Nationalistische achterban

Luteijn is dus van mening dat een oorlog ver weg lijkt op de Balkan, maar is tegelijkertijd pessimistisch over het oplossen van het Kosovoconflict. “Beide partijen, zowel de Albanezen als de Serviërs, hebben daar geen belang bij. Beide kanten gebruiken dreigende taal en nemen controversiële maatregelen waar hun nationalistische achterban blij van wordt. Ze willen de huidige status quo behouden en zijn er niet op uit het conflict daadwerkelijk op te lossen. Zeker de huidige Servische president Vucic, een populist en oud-minister van propaganda, weet hoe hij de nationalisten moet bespelen.”

Om de gemoederen enigszins te bedaren, roept de Navo-vredesmacht op weg te blijven van provocerende retoriek of acties.