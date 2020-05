Stembureaus Suriname twee uur langer open wegens ‘chaos’

Beeld REUTERS

Overigens bleek dat de boodschap van de verlenging van de openingstijden niet alle stembureaus had bereikt. In Suriname zijn in totaal 639 stembureaus. De uitslagen worden per stembureau bekendgemaakt.

Volgens de grootste oppositiepartij VHP zullen deze verkiezingen de historie ingaan als de slechtste ooit in het land gehouden. Dat staat in een verklaring van de VHP. Het Anti Fraude Platform heeft in de afgelopen uren meer dan vijftig gevallen van mogelijke fraude geïnventariseerd.

Ongestempelde stembiljetten

Het gaat onder meer om het te laat openen van een stembureau, het verwijderen van mensen van politieke partijen bij stemlokalen, toepassen van vertragingstactiek bij de stembureaus met lange rijen als gevolg en het verstrekken van ongetekende of ongestempelde stembiljetten waardoor deze ongeldig kunnen worden verklaard.

Na het bekend worden van de langere openstelling van de stembureaus riep partijleider Chan Santokhi (VHP) mensen op gebruik te maken van de extra tijd om te gaan stemmen. “Het mag niet zo zijn dat mensen hun stemrecht verliezen door mismanagement en slechte organisatie,” zo zei hij.

De voorvallen zijn gerapporteerd aan het Onafhankelijk Kiesbureau en het ministerie van Binnenlandse Zaken met verzoek om correctie. Ook de organisatie van internationale waarnemers is geïnformeerd.

Nooit zoveel ellende gezien

Een stembureau werd zelfs enige tijd gesloten vanwege chaotische taferelen. De voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) zei tegen de krant De Ware Tijd dat het ‘een chaos’ is. “Bij elke verkiezing heb je vlekjes, maar deze zijn net een grote plas olie die zich uitspreidt in de zee,” aldus Jennifer van Dijk-Silos. Ze benadrukt dat de chaotische situatie precies de reden is waarom de verkiezingen door een onafhankelijke autoriteit moeten worden georganiseerd. “In mijn twintigjarige carrière bij het OKB heb ik nog nooit zoveel ellende gezien.”