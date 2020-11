Steekpartij in Quebec: twee doden, vijf gewonden

De dader viel in de oude binnenstad van Quebec willekeurige voorbijgangers aan. Beeld Videostill YouTube

Volgens de Franstalige krant Le Soleil ‘slachtte’ de man zijn eerste slachtoffer omstreeks 22:00 uur plaatselijke tijd af in het gebied van Grand hotel Château Frontenac. Dat deed hij met een sabel. Getuigen die het alarmnummer 911 belden, meldden dat de dader ‘middeleeuwse’ kleding droeg. In de buurt van het parlement van de regio Quebec maakte hij nog zes slachtoffers, van wie eentje overleed. Over de toestand van de gewonden is nog niets bekendgemaakt.

De politie hield een verdachte aan bij de oude haven. Het is volgens de krant nog niet duidelijk of het gaat om een bekende van de politie. De auto van de verdachte werd naar verluidt gevonden in de buurt van het Grand Hotel. In de wagen lagen de de koker van het zwaard en enkele jerrycans met benzine.