Steeds meer Israëliërs emigreren, óók naar Berlijn – en dat ligt gevoelig: ‘Ik zei tegen mijn oma dat ik naar Parijs ging’

Sinds de ultrarechtse regering van Netanyahu aan de macht is, zien emigratie-adviseurs bij Israëliërs de interesse in het buitenland toenemen. Maar emigreren ligt gevoelig, zeker als het populaire Duitsland de bestemming is. ‘In een verhitte discussie kwam het er dan opeens uit: je leeft niet in Israël, dus je hebt geen recht van spreken.’

Na zijn dienstplicht van drie jaar besloot Tomer Dotan-Dreyfus uit Israël te vertrekken. Andere Israëliërs gingen na hun tijd in het leger feestvieren in bijvoorbeeld India of Zuid-Amerika, om na een aantal maanden weer terug te keren naar hun thuisland. Maar Dotan-Dreyfus vertrok juist naar Europa met het doel een nieuw thuis te vinden. Het ruimdenkende Berlijn veroverde zijn hart.

Twaalf en een half jaar later zit de Israëlische schrijver in de Israëlische bakkerij en supermarkt Balaboosta, gelegen in het Berlijnse Charlottenburg, met een grote pot dadelstroop in zijn handen. “Dit past overal goed bij,” zegt hij. Het Israëlische eten mist hij, maar hij is nog altijd blij dat hij de keuze heeft gemaakt het land te verlaten.

“Het politieke denken in Israël is erg bekrompen: zowel rechts als links is uiterst nationalistisch,” zegt Dotan-Dreyfus. “Pas als je vertrekt, gaat er een wereld voor je open.”

Ultrarechtse regering

Zijn verhaal is niet uitzonderlijk. In het afgelopen decennium verlieten steeds meer Israëliërs het land. Ze vertrokken voornamelijk naar de Verenigde Staten en Canada, maar ook Duitsland is een populaire bestemming. De ultrarechtse regering van Benjamin Netanyahu, die sinds november aan de macht is, geeft daar nog eens een flinke slinger aan.

Israëlische emigratieadviseurs zien de interesse in het buitenland toenemen. Adviseur Tal Gibbesch spreekt zelfs van een ‘massale vlucht’. Ze verhuisde tien jaar geleden vanuit Israël naar Berlijn en helpt sindsdien Israëliërs die naar Duitsland willen emigreren. Sinds november wordt ze overspoeld met aanvragen. “Ik zie in mijn bedrijf een toename van 40 procent.”

De meeste families die Gibbesch spreekt speelden volgens haar al langer met het idee te emigreren. “Ze regelden buitenlandse paspoorten, maar dat was meer voor het geval dat,” zegt ze. Ook bij haar zus liep het zo. “Mijn zus zei altijd: mijn kinderen blijven in Israël. Inmiddels zegt ze: godzijdank dat we buitenlandse paspoorten hebben geregeld!”

Maar emigreren ligt gevoelig in een land dat na de Holocaust in het leven werd geroepen om Joden van over de hele wereld een veilig thuisland te bieden. Volgens Dotan-Dreyfus worden de hoge emigratiecijfers daarom vaak toegeschreven aan de stijgende prijzen, of aan spanningen met de Palestijnen.

Invloed van het leger

Een belangrijke reden voor Dotan-Dreyfus om te vertrekken, was de invloed van het leger op de maatschappij. Naast een dienstplicht van minimaal twee jaar kunnen Israëliërs tot hun veertigste herhaaldelijk worden opgeroepen. “Dus als je het land verlaat, deserteer je in feite,” zegt hij. “Daarom worden mensen in Israël vaak woedend als je vertrekt. Je kiest ervoor om niet deel te nemen aan iets wat wij allemaal samen doen.”

Ook familieleden en vrienden van Dotan-Dreyfus reageerden negatief op zijn emigratieplannen. “In een verhitte discussie kwam het er dan opeens uit: je leeft niet in Israël, dus je hebt geen recht van spreken.” In zijn familie werd besloten om de laatst levende grootmoeder, een Auschwitzoverlevende, niet te vertellen dat hij naar Duitsland verhuisde. “Ik moest haar vertellen dat ik naar Parijs ging, de waarheid zou te zwaar voor haar zijn geweest.”

Inmiddels emigreren ook ouderen naar Duitsland, ziet Gibbesch. Eerder had ze nauwelijks klanten boven de 60 jaar oud, maar sinds november komen ze steeds meer. “Dat ze nog het geliefde land achterlaten waar zij zo voor gevochten hebben, heeft alles met de politiek te maken,” zegt Gibbesch. Ze kunnen steeds meer aansluiting vinden in Duitsland. “In de jaren tachtig zeiden we altijd dat iedereen wel familie of vrienden in de VS heeft,” zegt ze. “Langzamerhand kent iedereen wel iemand in Berlijn.”

Contact met Joodse wortels

Dotan-Dreyfus kan het ergens wel begrijpen als Israëliërs moeite mee hebben met zijn keuze voor Duitsland. “Om eerlijk te zijn weet ik niet of ik het nog een keer zou kiezen.” Hij voelt zich er niet meer helemaal op zijn gemak. Joodse organisaties in het land maken zich zorgen over het groeiend antisemitisme en de ultrarechtse AfD is er nu de tweede grootste partij.

Tegelijkertijd is hij juist in Duitsland, dat een rijke Joodse traditie heeft, meer in contact gekomen met zijn Joodse wortels. In Berlijn bezoekt hij weleens de synagoge en duikt hij in religieuze teksten, op zoek naar hun betekenis. “Als je een minderheid wordt, denk je meer na over wat het betekent tot een groep te behoren,” vertelt hij.

Zijn debuutroman (Birobidschan), die hij in Berlijn schreef, behandelt dan ook een Joodse geschiedenis in de Sovjet-Unie. Maar wel in het Duits en zonder Israël te noemen. Toch ontdekte hij dat hij onbewust een knipoog naar zijn geboorteland had gemaakt: zijn hoofdpersonen beseffen uiteindelijk dat zij gevangenzitten in een literair werk, de droom van een ander. “Ik denk dat Israëliërs zich ook moeten afvragen: zitten wij niet gevangen in de droom van een ander? Een droom die langzaam in een nachtmerrie verandert.”