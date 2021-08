Steden vallen een voor een in handen van de Taliban

Beschadigde winkels in Kunduz na gevechten tussen de Taliban en Afghaanse troepen, zondag 8 augustus 2021. Beeld AP

Sinds vrijdag zijn drie provinciehoofdsteden in handen van de Taliban. Tot vorige week hadden de islamistische strijders alleen nog grote delen van het platteland en kleine ­bevolkingscentra onder controle.

De val van Kunduz zou een grote nederlaag betekenen voor de Afghaanse regering en een grote klap voor het moreel van het leger. Er werd gisteren hevig gevochten in de straten van de stad, en het leger zegt nog altijd niet van plan te zijn om zich gewonnen te geven maar zelfs alle gebieden te willen heroveren.

Beeld Het Parool

Gevangenis bestormd

Er staat voor de Afghaanse regering veel op het spel, want Kunduz telt ongeveer 340.000 inwoners en is daarmee de op vier na grootste stad van het land. Ook ligt Kunduz op een route die de hoofdstad Kabul verbindt met Tadzjikistan. Ondanks het verzet van het leger rukten de Taliban dit weekend overal in de stad op en bestormden ze een gevangenis, waar ongeveer 500 Talibanstrijders en sympathisanten waren opgesloten. Het leger moest zich terugtrekken naar het vliegveld en rondom een aantal barakken.

De Taliban boekten ook elders in het land militaire successen. Zij namen de noordelijke provincie Takhar in ­samen met de hoofdstad Taleqan. De provincie vormde in 2001 nog een belangrijke uitvalsbasis van de milities van de Noordelijke Alliantie, die samen met de Amerikanen de Taliban ten val brachten.

Zaterdag viel de hoofdstad van de noordelijke provincie Jawzjan in handen van de Taliban, nadat zij eerder al negen van de tien districten die de provincie telt, hadden veroverd. De opmars van de Taliban lijkt moeilijk te stoppen. Zij bedreigen inmiddels al meer dan de helft van alle provinciehoofdsteden en de Afghaanse luchtmacht is niet in staat om de groepering een gevoelige slag toe te brengen. De Taliban, die geen luchtafweer bezitten om zich te verdedigen tegen de luchtmacht, hebben zelfs de jacht op gevechtspiloten verder opgevoerd. Zaterdag bliezen Talibanstrijders een Afghaanse luchtmachtpiloot op in hoofdstad Kabul bij een hinderlaag.

Burgers weg uit het land

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken riep vorige week alle in Afghanistan aanwezige Nederlanders op om te vertrekken. De ambassade in Kabul kan weinig betekenen en Nederlanders worden opgeroepen om van commerciële vluchten gebruik te maken om het land te ontvluchten. Ook de Verenigde Staten riepen dit weekend hun burgers op om het land te verlaten. Burgers krijgen, als het niet lukt om weg te komen, desnoods een lening van de Amerikaanse ambassade voor een vliegticket.