Steden eisen actie van EU in strijd tegen illegale vakantieverhuur

Beeld REUTERS

De briefschrijvers roepen EU-commissaris Verstegen (Mededinging) en Breton (Interne markt) op om een wettelijk kader te geven waarmee lokale of nationale overheden vakantieverhuur kunnen reguleren. Ze stellen dat marktharmonisatie tussen de verschillende lidstaten geen belemmering mag vormen om de maatregelen in te voeren.

Daarbij wordt opgeroepen om wetgeving te maken waarmee platformbedrijven, zoals Airbnb, kunnen worden gedwongen om gegevens te delen met overheden. Amsterdam heeft jarenlang strijd gevoerd met Airbnb over het delen van gegevens, tegenwoordig deelt het bedrijf vrijwillig de gegevens met de gemeente.

In 2019 zette het Europees Hof van Justitie een streep door de toen geldende Amsterdamse aanpak: het oordeelde dat het bedrijf ‘een informatiedienst’ is die het mogelijk maakt dat anderen hun huis verhuren. Daarom kon Airbnb niet verplicht worden tot het delen van gegevens met de gemeente. De oproep van de Europarlementariërs en de burgemeesters is erop gericht dat de regels waaraan het Hof toetst, worden veranderd. Platforms zouden verplicht moeten worden inzicht te geven in hun data.

Verlengde coalitieakkoord

De verlangde maatregelen liggen in het verlengde van het Amsterdamse coalitieakkoord. PvdA, GroenLinks en D66 spraken af dat met AirbnbB ‘niet-vrijblijvende afspraken’ gemaakt worden om illegaal aanbod te weren en handhavingskosten te verminderen. Ook sprak de coalitie af om coulanter te zijn bij eerste overtredingen: die boete wordt lager.

Wethouder Pels bracht deze afspraak vorige maand in de praktijk, door tijdens een commissievergadering te benadrukken dat administratieve boetes voorlopig worden opgeschort, totdat ‘nieuw beleid is vastgesteld’.

In de door Pels ondertekende brief gaan de Europarlementariërs ook in op het beeld dat bestaat rondom de vakantieverhuur. Ze stellen dat de meerderheid van vakantieverhuur van woningen wordt gedaan door bedrijven en investeerders met een ‘groot portfolio’ en dat het kleinschalige, directe verhuur ‘marginaal’ is.