Statiegeldverzamelaars zijn in Berlijn een bekend fenomeen: ‘Tijdens het WK werd opeens de armoede zichtbaar’

Sinds de invoering van statiegeld op blik worden in Amsterdam steeds meer mensen gespot die prullenbakken doorploegen. In Berlijn is dat fenomeen al twintig jaar oud. ‘Hoewel ze het verzamelen echt als werk zien, bestaat er veel schaamte.’

Groepjes jongeren, muziek, de geur van barbecue. Op een gemiddelde zomeravond is er volop leven in het Monbijoupark, in de Berlijnse wijk Mitte. Het park ligt een beetje verstopt, in het hart van de stad, op de oever van de Spree. Best een chique buurt, in principe.

Tussen de groepjes recreanten lopen mensen met tassen. Vaak van plastic, soms een rugzak. Hun ogen schieten heen en weer. Ze zijn op zoek, speuren. Groepjes worden aangesproken. Is die fles al leeg? Mag ik hem meenemen?

De speurende mensen zijn Flaschensammler of Pfandsammler, statiegeldverzamelaars. Geen van de jongeren kijkt van ze op, hun flesjes staan ze graag af. Sinds de invoering van het statiegeldsysteem in Duitsland zijn de verzamelaars uitgegroeid tot een oer-Berlijns – een oer-Duits – fenomeen. Niet veel anders dan drinken op straat, wat de gemiddelde Berlijner ook als de normaalste zaak van de wereld beschouwt.

De verzamelaars doen nuttig werk: ze houden de stad vrij van zwervend blik en glas. Opengereten vuilniszakken, zoals in Amsterdam, kan socioloog Alban Knecht zich niet herinneren. Hij deed jaren onderzoek naar de verzamelaars. “Maar misschien heeft dat te maken met het type vuilnisbak.”

Boetes komen weinig voor, zegt Knecht. Alleen op luchthavens en stations worden ze (af en toe) uitgedeeld.

Ingeburgerd of niet, ook de Duitsers moesten aanvankelijk wennen aan de Pfandsammler. Het sleuteljaar was 2006, vertelt Knecht. Het drie jaar eerder ingevoerde systeem bleek onwerkbaar: flesjes en blikjes konden alleen worden ingeleverd op de plek waar ze waren gekocht.

In 2006 werd die fout gecorrigeerd. Die zomer organiseerde Duitsland bovendien het WK voetbal. Veel mensen keken buiten, op grote schermen naar de wedstrijden. Duitsland zag Die Mannschaft derde worden – een beter resultaat dan verwacht, maar de Duitsers zagen ook hoe mensen tussen het vuil stonden te graaien, op zoek naar een blikje Krombacher of een colafles. “Wie zijn dat, vroegen mensen zich af,” zegt Knecht. “Het waren niet de stereotiepe daklozen, veel verzamelaars hebben gewoon een huis. Opeens werd duidelijk hoeveel mensen op of rond de armoedegrens leefden.”

Die verbazing, over de atypische verzamelaar, komt ook in Amsterdam voor. Waar de maatschappij de aanwezigheid van zwervers pijnlijk genoeg breed heeft geaccepteerd, schrikken mensen wakker als ze keurige types – mensen die je opa, tante, of buurman hadden kunnen zijn – in het vuil zien grabbelen. Iets soortgelijks is zichtbaar tijdens de wooncrisis: het aantal daklozen groeit al jaren, maar pas toen de middenklasse geen woning kon vinden, werd er het woord ‘crisis’ aan gekoppeld.

De (verborgen) armoede in Duitsland was rond 2006 deels een gevolg van hervormingen. Duitsland, toch een economisch zwaargewicht, werd begin deze eeuw gezien als de zieke man van Europa, met een grote werkloosheid, een vastgeroeste arbeidsmarkt en een belabberde internationale concurrentiepositie. Er moest iets gebeuren.

Een commissie onder leiding van SPD’er (en voormalig Volkswagenmanager) Peter Hartz stelde een reeks hervormingen voor, waardoor het sociaal vangnet drastisch zou worden versoberd. Mede daardoor trok de Duitse export aan, maar lang niet iedereen profiteerde ervan. Een flink aantal mensen zat vast in slechtbetaalde, tijdelijke banen, of moest het doen met een wel erg bescheiden pensioen.

Flinke opbrengst

Sommige mensen knopen via Pfand – statiegeld van 8, 15 of 25 cent, afhankelijk van de verpakking – de eindjes aan elkaar. Wat ze verdienen wisselt sterk, zegt Knecht, van een paar euro tot enkele tientjes per dag. “Tijdens festivals of voetbalwedstrijden kunnen de inkomsten flink oplopen. Iemand die ik interviewde, zei dat hij in dertig dagen festival 13.000 euro had binnengehaald. Maar zoiets is echt uitzonderlijk.”

Voor veel verzamelaars gaat het om meer dan geld. Socioloog Sebastian Moser, die voor zijn promotieonderzoek veertien Pfandsammler interviewde, beschrijft in zijn boek diverse motieven: in beweging blijven, structuur in de dag, autonomie. “Ze bedelen niet, maar zijn aan het werk. Dat geeft een gevoel van eigenwaarde,” zegt Knecht.

Net als de jongeren in het Monbijoupark waarderen de meeste mensen ze daarom ook.

Een statiegeldverzamelaar probeert bij de Rijksdag een fles vanachter een hek naar zich toe te halen. In Duitsland wordt inmiddels 98,5 procent van de niet-hervulbare verpakkingen gerecycled. Beeld Thielker/ullstein bild via Getty Images

Naast vuilniscontainers staat in Duitsland vaak een extra bak voor flesjes. Op sommige prullenbakken zijn speciale ringen gemonteerd, waar fles of blik in kan worden achterlaten. De ervaringen met die ringen is wisselend: te vaak zijn ze niet gevuld met flesjes, maar met coffees-to-go. En er bestaat een campagne: Pfand gehört daneben (statiegeld hoort ernaast). Met andere woorden: zet je flesje aan de voet van een prullenbak in plaats van erin. Scheelt de verzamelaars werk.

Gevoel van schaamte

Maar, zegt kunstenaar Nico Angiuli, als de Pfandsammler in feite een onmisbare schakel zijn in de stad, behandel ze dan ook zo. Laat de gemeente in contact met ze treden, bijvoorbeeld. Het liefst zou hij zien dat de verzamelaars een soort vakbond oprichten. “Maar begrijp goed: ze zijn erg op zichzelf. Hoewel ze het verzamelen echt als werk zien, bestaat er veel schaamte. Ik ken verhalen van mannen die hun vrouw de verzamelde flesjes laten wegbrengen.”

Juist omdat de verzamelaars zo op zichzelf zijn, staan ze zwak bij ziektes, ongelukken, of ander euvel. Angiuli schat hun aantal in Berlijn op duizend. Hij zoekt contact met ze, soms op ingenieuze wijze. Zo liet hij lege flesjes achter, met daarop uitleg en een QR-code die verwees naar een WhatsAppgroep. Al is het, benadrukt hij, vooral een kwestie van een band opbouwen, vertrouwen winnen. Zoals bij ieder mens.

Inmiddels zijn er een stuk of zes Pfandsammler met wie Angiuli regelmatig contact heeft. Uiteindelijk moet het leiden tot een kunstproject. Een documentaire, een film, iets anders – Angiuli weet het nog niet. “De Pfandsammler horen bij Berlijn, of we dat nou willen of niet. We moeten ze serieus nemen.”

‘Canners’ in New York Het Duitse statiegeldsysteem geldt als een succes. Waar voor 2003 nog miljarden blikjes in de natuur belandden, wordt inmiddels 98,5 procent van de niet-hervulbare verpakkingen gerecycled. Wel zou het qua duurzaamheid nog beter zijn als het aandeel hervulbare flesjes zou groeien, maar daarvan is volgens het Duitse medium Deutsche Welle (nog) geen sprake. Het beperken van milieuschade is uiteindelijk het belangrijkste uitgangspunt van een statiegeldsysteem. In de Verenigde Staten wordt dat geregeld in zogenoemde bottle bills, flessenwetten. Ook de staat New York kent zo’n wet – en ook New York kent statiegeldverzamelaars, al heten ze daar canners. Waar een blikje bier in Berlijn 25 cent oplevert, moeten de New Yorkers genoegen nemen met 5 dollarcent (net geen 5 eurocent). Sure We Can, een centrum dat de canners in de stad New York ondersteunt, schat dat er in die stad zo’n achtduizend statiegeldverzamelaars zijn. De organisatie omschrijft de canners als ‘freelance recycleaars’.

