Stakings- en protestgolf blijft rollen in Frankrijk

De geest is nog niet terug in de fles in Frankrijk. Ook vrijdag wordt tegen de voorgenomen pensioenhervormingen van president Macron ge­demonstreerd. Het treinverkeer in het land is nog steeds verstoord, net als het openbaar vervoer in Parijs.

Ook veel scholen en sommige ziekenhuizen blijven vrijdag dicht, meldt persbureau AFP. Ook zijn actiegroepen voornemens de Parijse straten weer te op te gaan, om een nieuw protest te laten klinken tegen president Macron en zijn aangekondigde pensioenhervormingen.

Het protest begon donderdag massaal, met honderdduizenden Fransen die in Parijs en andere steden de straat op gingen. De grote mars in de Franse hoofdstad verliep goeddeels rustig, al bleven gewelddadige confrontaties met de politie niet uit. Zo’n vijfhonderd in het zwart geklede activisten raakten volgens de Parijse politie slaags met agenten en staken gebouwen en vuilcontainers in brand.

De autoriteiten houden de extreemlinkse ‘Black Blocs’ hiervoor verantwoordelijk. Behalve stakende leraren, ziekenhuismedewerkers, advocaten, ambtenaren, bus- en metro­bestuurders, vuilnisophalers en stewards, gingen allerlei groepen waaronder de Black Blocs en de Gele Hesjes de straat op om hun ongenoegen met de Franse president te uiten.

Ook in Nantes, in het westen van het land, werden geweldsuitbarstingen gemeld tussen in het zwart geklede betogers en agenten.

Tot wanneer de protesten zullen duren, is onduidelijk. CGT, de unie van vakbonden die de staking donderdag op touw zette, heeft zich nog niet uitgelaten over volgende week.

Test voor Macron

Hoe dan ook wordt de uitbarsting van volkswoede nu al gezien als de zwaarste test voor het presidentschap van Macron sinds de protesten van de Gele Hesjes vorig jaar. De populariteit van de president, die zich op het wereld­toneel een steeds prominentere rol toe-eigent, is in eigen land tanen­de. Zijn plannen om het pensioenstelsel te moderniseren komen Macrons reputatie allerminst ten goede.

Morrelen

Macron wil nu, halverwege zijn eerste termijn, het Franse ondoorzichtige en bovenal zeer kostbare pensioensysteem versimpelen. Dat is dringend nodig, volgens zijn regering, en bovendien niet onredelijk: de Fransen gaan gemiddeld vier jaar eerder met pensioen dan in vergelijkbare landen en krijgen aanzienlijk meer uitgekeerd.

Maar voor de Fransen zijn de sociale voorzieningen die zij sinds de Tweede Wereldoorlog hebben verworven heilig. Pogingen van Macrons voorgangers om daaraan te morrelen wisten zij met massale protesten succesvol tegen te houden.