Stakend Hollywood staat in de rij bij de voedselbank: ‘Ik heb net achter in de winkel even staan huilen’

Vakbondsleden krijgen gratis boodschappen van de voedselbank World Harvest Food Bank. Beeld Anadolu Agency via Getty Images

Al sinds begin mei, toen de scenaristen voor het eerst het werk neerlegden, duiken overal in de stad speciale aanbiedingen op. Er doen lijstjes de ronde van restaurants, koffietentjes en kroegen die minstens tien tot soms wel vijftig procent korting geven. Al zijn er veel mensen voor wie zelfs die korting geen verschil maakt, zegt komiek en acteur Kristina Wong. Zij zitten door de staking dusdanig financieel in het nauw, dat buitenshuis eten of drinken geen optie is.

Zowel de 11.500 scenaristen als de 160.000 acteurs, die de onderhandelingen over een beter contract in juli stuk zagen lopen, eisen van de studio’s en de streamingsdiensten betere arbeidsvoorwaarden en afspraken rondom het gebruik van AI (kunstmatige intelligentie). Aan al die mensen dacht Wong toen ze haar goede vriend Glen Curado, oprichter en eigenaar van voedselbank World Harvest Food Bank, vroeg of hij iets voor de stakers kon betekenen.

“Ik wist bijvoorbeeld dat Drew Carey de scenaristen trakteert bij Bob’s Big Boy,” zegt Wong over de bekende komiek, die rekeningen van schrijvers voldoet bij deze hamburgerketen. “En hij heeft diepe zakken, maar ik dacht: niemand gaat zoiets doen voor acteurs. Je zou failliet gaan. We zijn met zo veel.”

Hele karren gratis boodschappen

Curado, een goedlachse veertiger met een passie voor vers voedsel – ‘uit een blikje komt bijna niets goeds’ – wist meteen dat hij wilde helpen. Sinds 2007 runt hij World Harvest in Arlington Heights, een zaak die het midden houdt tussen een ouderwetse buurtwinkel en een supermarkt met nepbloemen op de toonbank en kleurrijke schilderijen aan de muur. “Kristina had het over gratis mandjes weggeven, maar ik zei: waarom geen hele boodschappenkarren?”

Zo geschiedde. “Een kar kost hier normaal gesproken 55 dollar,” zegt Curado. “Daar leggen wij standaard al een paar dingen in, zoals een snee brood. De rest kan je zelf kiezen.” Een volle kar bevat zo’n 200 tot 300 dollar aan eten, gokt hij. Wie zijn lidmaatschapskaart van scenaristenvakbond WGA of acteursvakbond SAG-Aftra laat zien, hoeft helemaal niets af te rekenen.

“Ik kon het eerst niet geloven,” zegt actrice en SAG-lid Devan Watring, haar grote blauwe ogen ver opengesperd. “Ik ben hier vandaag voor het eerst. Ik heb net achter in de winkel even staan huilen.” Het voelt onwerkelijk, licht Watring toe, dat ze door de staking nu in een voedselbank staat. “Maar ik ben ook heel dankbaar.”

Dat geldt ook voor acteur John Piccaretto. Gekleed in een SAG-Aftra T-shirt leunt hij op zijn karretje. “Mensen horen het woord Hollywood en denken dat we allemaal rijk zijn. Daar klopt niets van. Ik kom zelfs niet in aanmerking voor de zorgverzekering van de vakbond.”

Pulitzer Prize

Dat laatste geldt zelfs voor initiatiefnemer Wong, die vorig jaar nog genomineerd werd voor een prestigieuze Pulitzer Prize. Een SAG-lid moet jaarlijks minstens 28.470 dollar met acteren verdienen om verzekerd te zijn. Slechts 12,7 procent haalt die grens. “Iedere acteur kent wel een andere acteur die ooit in zijn auto heeft gewoond,” zegt Wong.

Gemiddeld komen er zo’n honderd vakbondsleden per dag langs, vertelt Curado. “Het hoogste aantal dat we tot nu toe gezien hebben is 170.” Vakbondsleden blijven de hele staking lang welkom. World Harvest krijgt aan de lopende band eten binnen van grote supermarktketens en voedselproducenten, zegt Curado. In het overvolle magazijn wurmt hij zich tussen kratten mandarijntjes en een pallet met broden door. “Als een product 24 gram zou moeten wegen en het rolt op 23,9 gram van de band, bereikt het de winkel niet eens. Terwijl er niks mis mee is. Dat soort dingen komen bij ons terecht.”

Watring is blij verrast door de kwaliteit van het voedsel. “Verse groenten en fruit. Veel zelfs biologisch!” Haar karretje is halfvol: “Ik wil niet meer nemen dan ik nodig heb.” Maar Curado moedigt haar aan om verder te winkelen. “Geloof me,” zegt hij. “Er is meer dan voldoende.”