Staatsgreep in Myanmar, leider Aung San Suu Kyi opgepakt door het leger

Aung San Suu Kyi Beeld REUTERS

De militairen hebben de macht in het land overgedragen aan opperbevelhebber Min Aung Hlaing. Verder is de noodtoestand uitgeroepen die een jaar lang van kracht zal zijn. Ook andere prominente leden van de NLD zijn gearresteerd. Persbureau Reuters en een correspondent van de BBC melden dat tientallen soldaten zich op straat bevinden, onder meer bij het stadhuis in de stad Yangon.

De afgelopen dagen liep de spanning tussen de regering en het leger van Myanmar op in de nasleep van de verkiezingen. Volgens het leger heeft er bij de verkiezingen, afgelopen november, grootscheepse fraude plaatsgevonden. Hierdoor werd al gevreesd voor een staatsgreep.

De verkiezingen werden met een overweldigende meerderheid gewonnen door de partij van de omstreden Nobelprijswinnares Aung San Suu Kyi. Legerwoordvoerder generaal-majoor Zaw Min Tun zei dinsdag dat de verkiezingen ‘noch vrij noch eerlijk’ waren verlopen. Hij claimde dat er ten minste 8,6 miljoen gevallen van fraude waren geregistreerd, waaronder duizenden honderdjarigen en minderjarige kiezers.

Volgens woordvoerder Myo Nyunt is Aung San Suu Kyi, die in 1991 de Nobelprijs voor de Vrede won, in de vroege ochtend ‘meegenomen’. Ook president Win Myint zou vastzitten. De woordvoerder riep de aanhangers van de partij op niet overhaast te reageren en zich aan de wet te blijven houden. Hij verwachtte zelf ook nog opgepakt te worden.

Twijfel over verkiezingen

Ook verscheidene mensenrechtenorganisaties trokken de legitimiteit van de verkiezingen in twijfel. In gebieden waar etnische partijen een goede kans hadden om te winnen, werden verkiezingen afgelast om ‘veiligheidsredenen’. De 600.000 Rohingya, aan wie het Myanmarese staatsburgerschap wordt ontzegd, mochten niet stemmen. Ondanks de kritiek is Suu Kyi in eigen land onverminderd populair.

Australië en de Verenigde Staten hebben de onmiddellijke vrijlating van de politieke gevangenen geëist. Australië zegt erg bezorgd te zijn over de situatie. ‘We roepen het leger op de wet te volgen, geschillen op een wettige manier op te lossen en iedereen die onrechtmatig is opgepakt onmiddellijk vrij te laten’, zei de Australische minister van Buitenlandse Zaken Marise Payne.

Ook de Amerikaanse regering zegt actie te zullen ondernemen als de arrestanten niet vrij worden gelaten, zo staat in een verklaring van het Witte Huis.

In eigen land is Aung San Suu Kyi onverminderd populair Beeld AFP