Spoorloos verdwenen coronaklokkenluider na drie jaar vrijgelaten uit Chinese cel

Fang Bin bracht als een van de eersten de gevolgen van de corona-uitbraak in de Chinese stad Wuhan naar buiten. Beeld Privébeeld

Fang filmde in februari 2020 in een ziekenhuis in de stad Wuhan – het beginpunt van de corona-pandemie. In een van zijn video’s waren lijkenzakken te zien van mensen die vermoedelijk waren overleden aan het coronavirus.

“Laten we de lijkzakken tellen,” hoor je Fang in de video zeggen, terwijl hij in een busje oranje, groen en geel gekleurde lijkzakken filmt. “Een, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht. Het zijn er acht,” zegt Fang.

Na het uploaden van de video’s werd Fang opgepakt, maar ook snel weer vrijgelaten. Pas toen hij nog een video uploadde waarin hij kritiek had op de Chinese overheid, werd hij opnieuw gearresteerd. Sindsdien ontbrak van hem ieder spoor.

Burgerjournalisten verdwenen

Nu is duidelijk wat er sindsdien met hem is gebeurd. Volgens de BBC en Radio Free Asia werd Fang destijds heimelijk veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf en is hij zondag vrijgelaten. Volgens de Britse omroep verkeert hij in goede gezondheid.

Vrij om te gaan en staan waar hij wil is Fang echter niet. Na zijn vrijlating reisde hij volgens The Guardian naar familie in Peking, vanwaar hij vervolgens door de autoriteiten werd teruggestuurd naar Wuhan. Volgens de Britse krant staat hij onder strikte supervisie.

In dezelfde periode verdwenen verdwenen ook andere Chinese burgerjournalisten, zoals Chen Qiushi en Zhang Zhan. Ook zij deden in 2020 verslag over de corona-uitbraak in Wuhan, een stad met 11 miljoen inwoners. Chen dook een jaar later weer op, maar Zhang zit nog vast. Mensenrechtenorganisatie Amnesty heeft eerder al aangedrongen op haar vrijlating, en zelf protesteerde ze met een hongerstaking tegen haar gevangenschap.

Berucht slechte mediaklimaat

De nieuwsvoorziening over de coronapandemie wordt door de Chinese regering en staatsmedia streng gecontroleerd. De berichtgeving over de dodentallen en besmettingen in China is summier en ook nieuws over de protesten tegen de strikte lockdowns in steden als Sjanghai die volgden op de omikron-uitbraak, was nergens in het land te lezen.

Het toch al berucht slechte mediaklimaat in China is volgens Journalisten Zonder Grenzen tijdens de pandemie nog verder verslechterd. De organisatie maakte woensdag haar jaarlijkse persvrijheidranglijst bekend. China scoorde daarop op de een na laatste plaats. Alleen Noord-Korea doet het slechter.