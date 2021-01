Spoedoverleg met AstraZeneca geeft EU nog geen helderheid over levering

Eurocommissaris Stella Kyriakides (Volksgezondheid) is niet te spreken over het feit dat AstraZeneca de beloofde leveringen niet kan waarmaken. Beeld Hollandse Hoogte / European Press Agency (EPA)

Het spoedoverleg met topman Pascal Soriot woensdagavond over de mogelijkheden voor een versnelde levering van het vaccin, was ‘constructief van toon’, maar heeft niet geleid tot een doorbraak of helderheid over het leveringsschema van AstraZeneca, schrijft Eurocommissaris Stella Kyriakides in een tweet. De vaccinfarmaceut maakte vorige week als donderslag bij heldere hemel bekend dat de EU in het eerste kwartaal van dit jaar slechts 40 procent van de beloofde hoeveelheid vaccin ontvangt.

Kyriakides trok in een statement voorafgaand aan het overleg gisteren hard van leer tegen Soriot. De topman had in een aantal Europese kranten in reactie op de kritiek van de EU over de drastisch teruggeschroefde levering gezegd dat de farmaceut geen juridische verplichting heeft voor de levering van de coronavaccins.

Constructive tone in our exchange with @AstraZeneca CEO Pascal Soriot, in our Vaccine Steering Board, on deliveries of their vaccine following approval. The EU remains united & firm ➡️ Contractual obligations must be met, vaccines must be delivered to EU citizens. — Stella Kyriakides (@SKyriakidesEU) 27 januari 2021

Ook suggereerde Soriot dat de EU de vertraging ten dele aan zichzelf te wijten heeft, doordat het VK en de VS al drie maanden eerder hun bestelling geplaatst hadden. De Britten zouden daarom voorrang krijgen op de vaccins uit de Britse fabrieken. Twee van de vier fabrieken van AstraZeneca zijn in het VK gevestigd, de andere twee in de EU. Opstartproblemen bij de fabriek in België zouden ten grondslag liggen aan de vertraging.

Leveringsplicht

Dat is ‘noch correct noch acceptabel’, aldus Kyriakides. Het bedrijf heeft volgens haar wel degelijk een leveringsplicht. En het principe van ‘wie het eerst komt wie het eerst maalt’, schrijft ze, ‘gaat misschien op bij de slager om de hoek, maar niet bij contracten. En al helemaal niet bij onze vooraf betaalde overeenkomst.’

De EU heeft 2,7 miljard euro aanbetaald. Het vaccin van Oxford University en AstraZeneca, dat vermoedelijk vrijdag door medicijnwaakhond EMA wordt goedgekeurd voor gebruik in de EU, werd vanwege de lage prijs per dosis en de vervoerbaarheid beschouwd als het werkpaard van de Europese vaccinstrategie. Ook het Nederlandse vaccinatieplan was er voor een groot deel op ingericht.

Strategische voorraad

Het was de bedoeling dat voor de goedkeuring van het vaccin ‘een strategische voorraad’ van tientallen miljoenen vaccins voor de EU zou zijn opgebouwd. Dat streven staat nu op losse schroeven. Wat extra wrevel wekt is dat er aanwijzigen zijn dat in de EU vervaardigde AstraZenecavaccins naar het VK zijn verscheept, waar het middel al in armen wordt gespoten. De Europese Commissie eist volledige transparantie van de fabrikant over de levering. Ook douanegegevens worden onder de loep genomen.