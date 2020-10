Liveblog Frankrijk

Spoedoverleg EU-justitieministers en Eurocommissarissen

Voor de tweede keer in korte tijd is Frankrijk opgeschrikt door terroristisch geweld. In Nice doodde een man donderdagochtend zeker drie mensen in een kerk, in Avignon werd een mogelijke moslimterrorist doodgeschoten door de politie. In dit liveblog houden we de ontwikkelingen bij.