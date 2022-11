Spirituele Noorse prinses wil trouwen met een sjamaan uit de VS

Sjamaan Durek Verrett en de Noorse prinses Märtha Louise tijdens een bijeenkomst in Stavanger, drie jaar geleden. Beeld Carina Johansen/EPA

Je zou het met een beetje goede wil een klassieke koninklijke liefdesgeschiedenis kunnen noemen. Een prinses die afstand doet van haar privileges om bij haar ware liefde te kunnen zijn. Maar het verhaal van de Noorse prinses en haar Amerikaanse sjamaan, die magische amuletten verkoopt, is wel een geval apart.

Märtha Louise (51) is de enige dochter van de Noorse koning Harald en is vierde in de lijn van de troonopvolging. Haar broer Haakon is kroonprins. Ze studeerde fysiotherapie, maar deed daar weinig mee. Van jongs af aan ontwikkelde ze een hang naar het bovennatuurlijke.

Communiceren met engelen

Zo zegt de prinses helderziend te zijn. Ze communiceert ook met dieren en engelen, promoot alternatieve geneeswijzen, en heeft in de Noorse hoofdstad Oslo een centrum opgezet waar cursisten op zoek kunnen gaan naar hun ‘innerlijke bron van waarheid’ en in contact kunnen komen met ‘engelen en het goddelijk universum’.

Deze spirituele neigingen maakten Märtha Louise in het verleden al vaak tot mikpunt van spot. Decennialang verdedigden koning Harald en koningin Sonja de ‘gaven’ van hun dochter. De koningin vergeleek Märtha Louise wel eens met heksen die vroeger op de brandstapel belandden omdat ze beweerden dat de aarde rond was.

Maar de ouderlijke loyaliteit werd de afgelopen tijd aardig op de proef gesteld. Want na haar scheiding in 2017 van schrijver Ari Behn, met wie ze drie dochters kreeg, raakte Märtha Louise in de ban van de Amerikaan Durek Verrett, een zelfbenoemde sjamaan die onder zijn volgelingen meerdere Hollywoodsterren telt.

Verrezen uit de dood

Verrett stelt te zijn verrezen uit de dood en beweert een mengvorm te zijn van een reptielmens en Andromeda, een godin uit de Griekse oudheid. De Afro-Amerikaanse genezer zegt de aanslagen van 11 september 2001 op het World Trade Center en het Pentagon twee jaar eerder al te hebben voorzien. Hij suggereert ook dat ziek worden van kanker een keuze is en verkoopt via internet amuletten tegen allerlei aandoeningen, waaronder corona. Een virtuele privésessie van een uur met de genezer kost 1500 dollar.

Afgelopen juni kondigde Märtha Louise haar verloving aan met Verrett. Ze wil met hem trouwen. Dat vergrootte het ongemak over hun relatie in Noorwegen. Critici noemen Verrett een charlatan, die zijn koninklijke connectie uitbuit om te verdienen met kwakzalverij en complottheorieën. Volgens de conservatieve leider Erna Solberg, die tot voor kort premier was, zijn Verretts opvattingen ‘heel vreemd’.

In antwoord hierop stellen Märtha Louise en Verrett dat de storm aan kritiek grotendeels het gevolg is racisme. De zwarte genezer zei ‘nog nooit zo veel racisme te hebben ervaren’ als in Noorwegen.

Geen titel

Geconfronteerd met dit gekrakeel koos de koninklijke familie, die de steun voor de monarchie recentelijk zag afkalven, eieren voor haar geld. Vorige week kondigde het paleis aan dat Märtha Louise haar officiële taken neerlegt.

Zij houdt wel haar titel als prinses, maar zal niet langer de kroon vertegenwoordigen. En als ze huwt met Verrett, krijgt hij geen titel. De prinses zelf benadrukte dat dit besluit in goed overleg met haar ouders is genomen om ‘vrede te scheppen rondom het koninklijk huis’.