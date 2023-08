Speurtocht naar toekomstbestendige koffiesoorten: is de espresso nog te redden?

De bonen waarvan espresso en cappuccino worden gemaakt, worden belaagd door schimmels, kevers en klimaatverandering. Wetenschappers zijn bezig met een race tegen de klok voor oplossingen. ‘Soms zie ik consumenten in koffietentjes zitten en denk ik: ze hebben geen idee hoeveel moeite dit kost.’

Rode koffiebessen hingen vol en zwaar in de struiken, haast smekend om geplukt te worden. Gabriela Gomez had er alles aan gedaan om de oogst op haar Hondurese plantage tot een goed einde te brengen. Bemesten, water geven en altijd op de uitkijk voor ziektes of plagen, precies zoals haar vader Danielito – ‘kleine Daniel’ – ooit deed. Tot het onheil zich aandiende, midden in de oogsttijd.

Met bulderend geweld beukten de orkanen Eta en Iota op 5 en 18 november 2020 in op het Midden-Amerikaanse land. Slagregens zetten laaggelegen plantages blank, infrastructuur spoelde weg. Ook de route naar Gomez’ kwekerij op 900 meter hoogte raakte vol puin. Het gaf ‘enorme stress’.

Gomez vertelt haar verhaal in Amstelveen, op het kantoor van Nescafé (onderdeel van Nestlé), wereldwijd een van de grootste koffiemerken.

In het berggebied in Honduras was de overheid nergens te bekennen – die was elders druk met het opruimen van de ravage. “Samen met andere koffieboeren hebben we een machine gehuurd om de route vrij te maken,” zegt Gomez.

Ze had nog geluk. Terwijl de storm volledige oogsten had verwoest, bleken haar koffiestruiken goed beschut door omringende bomen. Zo vonden de arabicabonen alsnog hun bestemming. “Soms zie ik consumenten in koffietentjes zitten en denk ik: ze hebben geen idee hoeveel moeite dit kost.”

Koffie is niet vanzelfsprekend

Wereldwijd worden zo’n 2 miljard kopjes koffie per dag gedronken. De kans is inderdaad klein dat we ons bewust zijn van waar die koffie eigenlijk vandaan komt, wat de bedreigingen zijn en hoe veel miljoenen koffieboeren zich ervoor in het zweet werken. Want: koffie lijkt vanzelfsprekend.

Toch is dat allerminst het geval. Al in 2014 besteedde het tijdschrift Science aandacht aan een studie over klimaatverandering en koffie. Door stijgende temperaturen en droogte zou in 2050 de helft van het areaal waar nu koffie groeit ongeschikt kunnen raken. Het gaat daarbij vooral om twee soorten: de bittere robusta in het laagland en de milde arabica op grotere hoogte. De wereldwijde productie van koffie leunt vrijwel geheel op deze twee soorten. Als de helft van de plantages straks wegvalt, is dat een probleem. Want de vraag naar koffie zal in diezelfde periode, als gevolg van de groei van de wereldbevolking, juist met de helft toenemen.

Het veranderende klimaat is niet de enige zorg. De schimmel koffieroest, die 150 jaar geleden al eens de volledige teelt in Sri Lanka verwoestte, lift mee op de hogere temperaturen. En dan is er nog de koffieboorkever, die zich door het vruchtvlees vreet. Tot overmaat van ramp staat de populatie wilde koffiesoorten, die mogelijk resistent zijn tegen deze uitdagingen, onder druk. Van de 124 bekende wilde soorten staat 60 procent op uitsterven door ontbossing. Alles bij elkaar is dat van grote invloed op de beschikbaarheid en de prijs van de koffie hier.

Gabriela Gomez, werkzaam bij Nescafé en tevens – op afstand – koffieboerin van een plantage in Honduras. Beeld Marco Okhuizen

Grilliger weer

“We dreigen tegen een muur te lopen,” waarschuwt Fabrizio Arigoni, hoofd plantenonderzoek van Nestlé. In een onderzoekscentrum in de Franse stad Tours herbergen kassen en laboratoria honderden koffieplanten die de Zwitserse multinational selecteert op ziekteresistentie, opbrengst en kwaliteit. “Als bedrijf dienen we onze klimaatimpact te verlagen, maar tegelijkertijd moet de opbrengst van 12,5 miljoen kleine koffieboeren omhoog.”

Arigoni ziet grilliger weer in sommige teeltgebieden. “In Ivoorkust bijvoorbeeld valt ineens regen in maanden waarin het normaal altijd droog blijft.” Ook ervaart hij veranderingen in microklimaten per vallei. “Ik zie niet zozeer een verschuiving van de koffieteelt verder weg van de evenaar, maar wel een beweging van de productie naar grotere hoogte. Met de stijging van de gemiddelde temperatuur begint robusta nu te concurreren met arabica, op hoogtes waar het vroeger voor robusta te koud was.”

Dat daarnaast 99 procent van de wereldwijde koffieproductie afhankelijk is van slechts twee soorten is een erg wankele basis. Daarom volgen wetenschappers zoals Arigoni hoopvol de speurtocht naar onbekende wilde variëteiten in Afrika, waar koffie oorspronkelijk vandaan komt. “Die wilde koffiesoorten zijn ons genetisch reservoir. Ze zijn onmisbaar voor de koffieproductie over vijftig jaar. Want zij beschikken over resistenties tegen droogte, ziekten en plagen, die we kunnen kruisen met huidige rassen. Zeker arabica heeft nu een te smalle genetische basis.”

Top 10 van koffieproducerende landen in kilo’s per jaar 1. Brazilië 3,4 miljard

2. Vietnam 1,8 miljard

3. Colombia 858 miljoen

4. Indonesië 642 miljoen

5. Ethiopië 441 miljoen

6. Honduras 390 miljoen

7. India 329 miljoen

8. Mexico 273 miljoen

9. Peru 270 miljoen

10. Oeganda 255 miljoen

Die wilde variëteiten liggen verscholen in onder meer Oeganda. Catherine Kiwuka, onderzoeker van agrarisch onderzoekcentrum Naro, maakt zich klaar voor een nieuwe expeditie door het Zokaregenwoud in Oeganda. Het geldt als ‘natuurlijk leefgebied voor ten minste drie koffiesoorten, waaronder robusta en de veelbelovende liberica dewevrei’, mailt ze. Tijdens een eerder bezoek aan het Zokabos, voor haar promotie aan de Wageningen University & Research (WUR), stuitte ze op planten die beter bestand zijn tegen droogte. Het is een eigenschap waar Afrikaanse koffieboeren naar smachten.

Een oerbos in het noordwesten van Oeganda – een ander gebied met wilde koffiesoorten – wordt bedreigd door illegale kap. Het gebied is officieel beschermd, maar tijdens vorige bezoeken zag Kiwuka met eigen ogen hoe indringers steeds meer ruimte afknabbelen van de toch al kleine oppervlakte van 10 vierkante kilometer. ‘Voor landbouw en houtkap,’ schrijft ze. Het Zokawoud is evenmin zonder gevaar. ‘Het is leefgebied voor wild, dus uiteraard reizen we uit veiligheidsoverwegingen met gewapende rangers.’

Koffie-instituut in Tours. Beeld Pieter Bas Bouwman

Toch is de belofte van het bos groot. Kiwuka hoopt er koffie te vinden met betere weerstand, maar ook ‘biochemische eigenschappen die de smaak bepalen’, aldus de wetenschapper. ‘Het Zokabosgebied is voor de hele wereld van belang.’ En dat geldt eigenlijk voor elk resterend Afrikaanse oerbos met wilde koffie.

Koffieroest

Terwijl Afrikaanse koffietelers de droogte vrezen, is men in Honduras vooral beducht voor koffieroest, zegt Gabriela Gomez. Ze schetst het ziektebeeld: “Bladeren verkleuren, vallen uit en struiken blijven kaal achter. Opnieuw planten is de enige optie.”

Gomez werkte al voor Nescafé in de Benelux toen de schimmel in 2012 een groot deel van de Midden-Amerikaanse koffieteelt infecteerde. “Dagelijks sprak ik met mijn vader. Hele stukken van onze plantage bezweken. Dat deed hem echt pijn.”

Danielito overleed vijf jaar terug, maar Gomez zette door. “De plantage was zijn passie. Ik voel me een beetje schuldig dat we er niet meer tijd samen hebben doorgebracht. Elke dag praatte hij over koffie. Daarom wil ik de plek niet verkopen.” Nu ze percelen moet vernieuwen, zoekt ze robuuste en productieve struiken. Maar welke? “Onze oude arabica geeft juist minder opbrengst. De lekkerste koffie is ook de meest kwetsbare.”

Gestreste koffiebonen

In Tours loopt Arigoni in een kleine onderzoekskas langs tafels met koffieplanten van ongeveer een halve meter hoog. Aan elke plant zijn elektroden bevestigd en leiden draden naar een blauw kastje. Het lijkt wel alsof iemand de koffie afluistert. “We monitoren de elektrische lading binnen de plant,” legt Arigoni uit. “Elke plant reageert anders op aanraking, droogte en infectie. Echt praten doen ze natuurlijk niet, maar de elektrische lading is een uiting van stress.”

Zo leren onderzoekers, aan de hand van de gemeten lading, welke planten de minste last hebben van bijvoorbeeld droogte. Of welke planten een schimmelinfectie overleven. Voordeel van zulk onderzoek is tijdwinst. Er zijn geen jarenlange veldstudies nodig om te ontdekken wat de beste kruisingen zijn.

Tours leverde al vijftien nieuwe variëteiten op. “Eén nieuw gekweekte arabica geeft zelfs 50 procent meer opbrengst,” vertelt Arigoni. Die plant wordt nu op grote schaal gebruikt in Mexico, zonder dat boeren er patent over betalen overigens. De zoektocht naar betere koffie maakt deel uit van het Nescafé Plan 2030 waarbij het bedrijf 1 miljard euro investeert voor beter uitgangsmateriaal, een duurzamere teelt en betere opbrengsten.

Ook Niels Anten, hoogleraar gewas- en onkruidecologie aan de WUR, steunt de focus op hogere opbrengsten. “Klimaatneutrale koffie bestaat natuurlijk niet. We moeten emissies verminderen waar mogelijk, maar laten we vooral koffietelers in Afrika helpen hun economische plaatje op orde te krijgen. Want dan zijn ze vanzelf beter bestand tegen klimaatverandering. Ik ben vooral bezorgd over ontbossing en de vernietiging van leefgebieden. Als de opbrengst per koffiestruik stijgt, zullen er minder nieuwe akkers nodig zijn.”

Lost de perfecte koffiestruik alle problemen op? Nee, ook volgens Gomez is het zeker geen toverformule. Zo kampte ze vorig jaar met een tekort aan plukkers. En orkanen liggen altijd op de loer. “Maar een goede struik is wel de basis. Alles begint bij kwaliteit en opbrengst.”