Speculatie over Loekasjenko’s gezondheid, staatsmedium publiceert foto van Belarussische dictator

Aleksandr Loekasjenko tijdens Overwinningsdag, op het Rode Plein in Moskou. Beeld AFP

Zittend tussen gedecoreerde militairen, zag Loekasjenko (68) er vorige week dinsdag in Moskou niet bepaald fris uit. Persbureau Reuters omschreef z’n voorkomen als vermoeid en wankel. Bovendien droeg hij rondom een hand iets wat op verband leek.

Op zich nog geen reden voor paniek – of uitgelatenheid, in het geval van de tegenstanders van de president, die zweren dat hij de verkiezingen in 2020 middels fraude heeft gewonnen. Maar er waren ook andere opmerkelijke signalen die op gezondheidsproblemen zouden kunnen duiden.

Na afloop van de ceremonie, waarbij de overwinning van de Sovjet-Unie op de nazi’s werd gevierd, werd Loekasjenko per auto naar het Graf van de Onbekende Soldaat gereden voor een kransenceremonie. Een afstand van 300 meter, die de Russische president Poetin en de rest van zijn entourage wel lopend aflegden. Vervolgens liet Loekasjenko de traditionele lunch met regeringsleiders in het Kremlin, waar hij de voorgaande jaren altijd bij was, aan zich voorbij gaan.

Bijna dertig jaar aan de macht

Sindsdien was Loekasjenko nog één keer gezien. Tijdens de Overwinningsdagceremonie in de Belarussische hoofdstad Minsk, een paar uur later, liet hij nog even z’n neus zien. Maar van een toespraak kwam het niet, voor het eerst in de bijna dertig jaar dat hij aan de macht is.

Vorige week al leidde die reeks aan opmerkelijke voorvallen in internationale media tot speculatie over Loekasjenko’s gezondheid. De geruchtenmolen is nog harder gaan draaien nu Loekasjenko zondag verstek liet gaan tijdens een jaarlijkse ceremonie waarbij jongeren trouw zweren aan de Belarussische vlag.

Niet Loekasjenko, maar Roman Golovtsjenko deed daar het woord. Nadrukkelijk namens de president, dat wel. Maar over waar de president zelf was, werd geen woord gerept. Verzoeken van internationale media bleven door de regering in Minsk onbeantwoord.

Wel verscheen maandagmiddag een foto van Loekasjenko op een Bela­russisch staatskanaal op berichtendienst Telegram. Deze zou zijn genomen op een militair commandocentrum. Op de foto lijkt Loekasjenko een verband om zijn linkerhand te hebben. Het bericht op Telegram verscheen kort nadat oppositieleider Svetlana Tichanovskaja op Twitter haar aanhangers meldde dat de geruchten over Loekasjenko’s gezondheid betekenden dat ze voorbereid moesten zijn op elk scenario. ‘Om Belarus op de weg naar democratie te zetten en te voorkomen dat Rusland zich met ons bemoeit.’

Volgens de oppositiekrant Euroradio werd Loekasjenko zaterdag naar een elitekliniek in Minsk gebracht. Waar hij aan zou lijden, vertelde de publicatie niet.

Hartaanval

Al jaren gaat het gerucht dat Loekasjenko aan een groot aantal aandoeningen lijdt, waaronder hartproblemen. Een paar jaar geleden zou hij volgens bronnen een hartaanval hebben gehad – maar dat is nooit door de regering in Minsk of door de president zelf bevestigd.

Loekasjenko is niet de enige autoritaire leider over wie geregeld geruchten over zijn gezondheid de ronde doen. Er wordt bijvoorbeeld al jaren gespeculeerd dat de Russische dictator Vladimir Poetin aan kanker lijdt. Ook gingen er allerlei verhalen rond toen de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un zich een ruime maand niet in het openbaar had laten zien. Maar beide leiders zijn nog altijd springlevend.

Volgens een prominente Russische parlementariër zijn ook de geruchten rondom Loekasjenko’s gezondheid een storm in een glas water. Konstantin Zatoelin zei tegen de Russische online publicatie Podyom dat ‘Loekasjenko gewoon ziek is geworden en waarschijnlijk rust nodig heeft’.