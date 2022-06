Spanningen met Algerije zijn risico voor gastoevoer Spanje

Demonstranten uit de Westelijke Sahara en medestanders protesteren bij het Spaanse ministerie van Buitenlandse Zaken tegen de steun van Spanje voor Marokko. Marokko wil zeggenschap behouden over buitenlands beleid en defensie van de Westelijke Sahara, Algerije is het daar niet mee eens. Beeld LightRocket via Getty Images

Oorzaak van de rel tussen beide landen is de status van de Westelijke Sahara. Marokko, dat het grootste deel van het woestijngebied bestuurt, wil dat de Westelijke Sahara verregaande autonomie krijgt, op voorwaarde dat het koninkrijk de zeggenschap behoudt over buitenlands beleid en defensie. Buurland Algerije is daartegen fel gekant en steunt Polisario, de onafhankelijkheidsbeweging in het betwiste gebied.

Spanje steunt, net als Nederland, Marokko in de kwestie. Lang probeerde Spanje, dat tot 1975 de koloniale macht was in de Westelijke Sahara, een neutrale positie in te nemen. In maart dit jaar schaarde Madrid zich echter openlijk achter Marokko. De Spaanse premier Sánchez verdedigde dat besluit woensdag andermaal in het parlement. Met de reactie vanuit Algiers als gevolg.

Import uit Spanje stilgelegd

Het kantoor van de Algerijnse president Tebboune vindt dat Spanje een ‘niet te rechtvaardigen draai’ heeft gemaakt. ‘De houding van de Spaanse regering is in strijd met internationaal recht en draagt bij aan de verslechtering van de situatie in de Westelijke Sahara en de rest van de regio,’ schrijft de Algerijnse regering in de verklaring.

Madrid zegt de beslissing te betreuren en gecommitteerd aan het vriendschap verdrag te blijven, maar Algerije lijkt het niet bij woorden alleen te laten. Volgens persbureau Reuters is Algerijnse banken inmiddels meegedeeld dat de import van goederen en diensten uit Spanje wordt stilgelegd vanwege de terugtrekking uit het verdrag.

Belangrijke gasleverancier

Daar zal de regering in Madrid niet direct van wakker liggen. De grotere vraag is wat de breuk gaat betekenen voor de gastoevoer vanuit Algerije. Het Noord-Afrikaanse land is een belangrijke gasleverancier van Spanje en was vorig jaar nog goed voor 40 procent van de totale gasimport van het EU-land.

De afgelopen maanden zijn de Verenigde Staten Algerije voorbijgestreefd als belangrijkste gasleverancier van Spanje, dat de laatste jaren bovendien flink heeft ingezet in zonne- en windenergie. Problemen met de gastoevoer via de direct gasleiding vanuit Algerije zouden niettemin de gasprijzen in Europa verder drukken, op een moment dat die al torenhoog zijn in de EU als gevolg van de Russische inval in Oekraïne en de daaruit volgende sancties.

De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken Jose Manuel Albares zei dat er geen indicatie was dat de breuk gevolgen zou hebben voor de gasleveranties. De Spaanse energieminister Teresa Ribera benadrukte bovendien dat Algerije een betrouwbare leverancier is die altijd zijn afspraken rondom energiecontracten is nagekomen.

Ook de Algerijnse president Tebboune heeft eerder gezegd dat de spanningen niet zullen leiden tot contractbreuk. Maar een ingewijde zegt tegen Reuters dat Algerije mede hierdoor vermoedelijk bij toekomstige gascontracten meer zal gaan vragen.