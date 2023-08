Spanning rond Niger stijgt: leger vraagt Wagnerhuurlingen om hulp, regiolanden verdeeld over ingrijpen

Nigerese aanhangers van de coup verzamelen zich, na een oproep van de junta, op 4 augustus op straat in Niamey. Beeld AFP

Met het oog op die dreigende confrontatie met landen uit de regio vroegen de militaire machthebbers in Niger de Russische Wagnergroep – die Moskou hielp in Oekraïne – om hulp. Generaal Salifou Mody deed dat woensdag tijdens een bezoek aan de Malinese hoofdstad Bamako, lichtte de Franse journalist Wassim Nasr zaterdag toe tegenover persbureau AP. Hij is tevens onderzoeker bij The Soufan Center, een Amerikaanse denktank gericht op jihadistische bewegingen in Afrika, het Midden-Oosten en Europa.

“Het militaire bewind in Niger heeft Wagner nodig omdat de groep zijn garantie zal worden om aan de macht te blijven,” legde Nasr uit, eraan toevoegend dat het huurlingenleger het verzoek in overweging nam. Eerder hadden drie Malinese bronnen en een Franse diplomaat tegenover nieuwszender France24 de ontmoeting bevestigd van de Nigerese legerchef en een vertegenwoordiger van de Wagnergroep, die al jaren actief is in het door staatsgrepen geplaagde West-Afrikaanse land.

Na zijn bezoek aan Mali waarschuwde generaal Mody voor een militaire interventie door West-Afrikaanse landen en beloofde hij dat Niger alles zou doen wat nodig is om geen ‘nieuw Libië’ te worden, meldde de Nigerese staatstelevisie vrijdag.

Ecowas

Mali is een van de vijftien lidstaten van de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten (Ecowas). Dat landenblok stelt zich hard op ten aanzien van de staatsgreep in Niger omdat het land door zijn uranium- en olievoorraden én cruciale rol in de strijd tegen jihadistische bewegingen van belang is voor de VS, Europa, China en Rusland. De Ecowas legde Niger vorige week zondag een deadline van een week op. Daarbij kreeg het militaire bewind de keus: de democratisch verkozen president Mohamed Bazoum vrijlaten en weer laten regeren of het mogelijk gebruik van geweld door het landenblok onder ogen zien.

De militaire leiders van de Ecowas-lidstaten raakten het zaterdag eens over een plan voor mogelijk militaire interventie in Niger. Details werden niet bekendgemaakt. “We zijn vastbesloten om het (militaire bewind) te stoppen, maar gaan de coupplegers niet vertellen wanneer en waar we zullen ingrijpen,” verklaarde Abdel-Fatau Musah, commissaris voor Politieke Zaken, Vrede en Veiligheid van de Ecowas. “Dat is een operationele beslissing die genomen zal worden door de staatshoofden van de lidstaten.”

Verdeeldheid

Of het zover komt, blijft afwachten. President Bola Tinubu van Nigeria, sinds vorige maand voorzitter van de Ecowas, kreeg zaterdag van het Nigeriaanse hogerhuis het advies om andere opties dan het gebruik van geweld in Niger verder te onderzoeken, daarbij wijzend op de ‘bestaande hartelijke relatie tussen Nigerezen en Nigerianen.’

Oud-kolonisator Frankrijk zei zaterdag dat het de pogingen om de staatsgreep in Niger ongedaan te maken steunt, zonder aan te geven of dat ook militaire ondersteuning van een Ecowas-interventie betekent. Parijs heeft zo’n 1500 soldaten in het land, hoewel de coupplegers claimen dat ze de veiligheidsovereenkomsten hebben verbroken. De VS, met ongeveer 1100 militairen in het land, steunen de ‘internationale partners’ die ijveren voor een herstel van de grondwettelijke orde in het land. Beide landen doneerden de afgelopen jaren voor honderden miljoenen dollars aan militaire hulp om de groeiende jihadistische dreiging in de regio te bestrijden.

Oorlogsverklaring

Verschillende West-Afrikaanse landen waaronder Ecowas-lid Ivoorkust en niet-lid Senegal, hebben laten weten dat hun legers klaar zijn om soldaten naar Niger te sturen. Mali en Burkina Faso, net als Niger ook geleid door een junta, verklaarden zich solidair met de coupplegers in het buurland en zullen een militaire interventie beschouwen als een ‘oorlogsverklaring’. Algerije, dat een bijna duizend kilometer lange grens met Niger deelt, is ook fel gekant tegen militair ingrijpen. Het verwijst daarbij naar de ‘chaotische’ situatie na zulk ingrijpen in Libië en Syrië maar wil desondanks een herstel van de constitutionele orde in het buurland.

De afgezette premier van Niger wuifde de ‘oorlogstaal’ van de buurlanden zaterdag weg. “Om naar Niger te gaan, moeten ze het gebied doorkruisen van de jihadistische groeperingen die ze niet hebben kunnen bestrijden. Dus voor ons is het een loze dreiging,” zei Ouhoumoudou Mahamadou tegen persbureau Reuters.