Spanje smult van maandenlange strijd in tv-quiz, maar Nederlandse producent ligt dwars

Filoloog Orestes Barbero (25) en journalist Rafa Castaño (32) zijn twee van de beroemdste en populairste Spanjaarden van het moment. Sinds vorig voorjaar verschijnen ze samen elke werkdag om 20.00 uur op televisie, bijna een uur lang, als rivalen in Pasapalabra, een sinds het jaar 2000 lopende, populaire taalquiz op de commerciële zender Antena3. Zo’n drie miljoen mensen, een kwart van de kijkers, volgen dan hun verrichtingen, in afwachting van een ontknoping die maar niet komt.

De strijd wordt beslist in het eindspel, dat El Rosco (De Krans) heet, een cirkel met 25 letters uit het alfabet (zonder de in Spanje weinig gebruikte K en W, maar mét de typisch Spaanse Ñ). In een strijd tegen de klok moeten zij, op vragen van de presentator, het woord raden dat aan elke letter is verbonden. Pas als de volledige krans voltooid is, is er een winnaar.

Maar hoe goed de kandidaten ook zijn, zoals Orestes en Rafa (hun voornamen zijn in Spanje al genoeg om te weten over wie het gaat), eenvoudig is dat niet. Geen van de twee heeft in de laatste 155 programma’s alle woorden van El Rosco geraden. De jackpot is daarmee al opgelopen tot net iets meer dan 2 miljoen euro. De hoogste prijs die Pasapalabra ooit uitkeerde was 2,19 miljoen.

Record verbroken

Orestes Barbero heeft al het record verbroken van de langst spelende kandidaat, met meer dan 260 deelnames, die hem al zo’n 156.000 euro aan prijzengeld hebben opgeleverd; elke avond spelen de twee kandidaten sowieso om 1200 euro. Talloze tegenstanders versloeg de man uit Burgos, tot Rafa uit Sevilla de zwaarste opponent ooit bleek. Elke dag verschijnen er online verslagen van de duels tussen de twee. Het is het Spaanse tv-programma dat, vlak voor het avondjournaal, het grootste aantal én fors betalende adverteerders trekt.

En dat steekt, al jaren, de in Amsterdam gevestigde televisieproducent MC&F Broadcasting. Die kocht in 1998 het idee van dat ‘eindspel’ van de bedenkers, twee Italianen. Al sinds 2010 lopen er, in verschillende landen, rechtszaken over het auteursrecht. Niet zozeer van het hele programma, maar van dat laatste onderdeel, El Rosco. Een uiterst gecompliceerde zaak, zo oordeelde zelfs de Hoge Raad in Den Haag die zich er in 2018 over boog, nadat in hoger beroep de vorderingen waren afgewezen van beide strijdende partijen, in dat geval MC&F en de Engelse tv-zender ITV. Die laatste zond de quiz onder de naam The Alphabet Game uit, in Italië kwam het als Passaparola op televisie.

Juridisch gevecht

De producent was naar de Nederlandse rechter gestapt omdat het hoofdkantoor in Nederland is gevestigd; MC&F Broadcasting is echter een van de ruim vierhonderd postbusbedrijven die op eenzelfde adres aan de Amsterdamse Keizersgracht zijn gevestigd en maakt geen programma’s voor Nederlandse zenders. De quiz wordt bovendien niet in Nederland uitgezonden, dus had het juridisch gevecht hier weinig nut.

Maar in november kwam er in Spanje wel een doorbraak. Het gerechtshof van Barcelona oordeelde dat MC&F wel degelijk het intellectuele eigendom bezit van het beroemde eindspel en dat Antena3 onmiddellijk moest stoppen met het uitzenden van Pasapalabra zodra het productiebedrijf daarvoor een formeel verzoek zou indienen. Maar intussen spelen Orestes en Rafa nog altijd door, want Antena3 heeft hoger beroep ingediend om zijn kip met gouden eieren niet na 22 jaar te laten slachten.

Verliest de zender dat beroep, dan kan MC&F een schadeclaim voor gemiste inkomsten indienen die een veelvoud zal zijn van de jackpot die elke avond op het spel staat. Een jackpot waarvan sommige kijkers inmiddels vermoeden dat Orestes en Rafa, inmiddels goede vrienden, die zullen verdelen. Maar niet nadat ze eerst nog zo lang mogelijk hebben doorgespeeld om het bedrag naar een recordhoogte te brengen.