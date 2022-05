Spanje kondigt als eerste land in Europa menstruatieverlof aan

Beeld Getty Images

De Spaanse minister van Gelijkheid Irene Montero (van de linkse partij Podemos) legt de wet volgende week dinsdag voor aan de ministerraad. Volgens het wetsvoorstel zouden vrouwelijke werknemers maandelijks drie tot vijf dagen ziekteverlof krijgen wegens menstruatiepijnen. Ook moeten onder meer scholen en gevangenissen menstruatieproducten, zoals maandverbanden en tampons, gratis aanbieden. Ook de btw op die producten, die nu nog tien procent bedraagt, wordt afgeschaft.

De overheid wil tevens zwangere vrouwen een maand voor de bevalling verlof geven. Ook vrouwelijke werknemers die hun zwangerschap willen afbreken, hebben straks recht op drie tot vijf dagen ziekteverlof. Met de hervorming hebben 16- en 17-jarigen verder geen ouderlijke toestemming meer nodig om abortus te laten uitvoeren. De voorgestelde wet zal ook strengere regels bevatten rond draagmoederschap, dat in Spanje verboden is.

Hoewel er momenteel nog over de wet wordt onderhandeld, zou Spanje hiermee het eerste Europese land zijn dat vrouwen het recht op menstruatieverlof geeft. Wereldwijd is de maatregel van kracht in een klein aantal landen, waaronder Japan, Taiwan, Indonesië, Zuid-Korea en Zambia.

Ernstige symptomen

Volgens de Spaanse Vereniging voor Gynaecologie en Verloskunde heeft een op de drie personen die menstrueren last van ‘dysmenorroe’, oftewel pijnlijke ongesteldheid. Symptomen kunnen gaan van hevige krampen in de onderbuik tot diarree, ernstige bloedingen, hoofdpijn en koorts. “Wanneer het probleem niet medisch kan worden opgelost, vinden we dat de kwestie met een tijdelijke arbeidsongeschiktheid moet worden geassocieerd,” zegt de Spaanse staatssecretaris voor Gelijkheid Ángela Rodríguez (Podemos) in een interview met de krant El Periodico.

“Het is belangrijk om te verduidelijken wat een pijnlijke menstruatie is. We hebben het niet over een licht ongemak, maar over ernstige symptomen,” klinkt het. “Met zulke symptomen mag normaal gezien iedereen ziek thuisblijven. Bij menstruatie zou dat dus ook moeten gelden,” aldus de politica.

Volgens de Spaanse krant El País moet de hervormingswet de strijd aangaan tegen ‘de stereotypen en mythes die nog steeds over menstruatie bestaan en die het leven van vrouwen belemmeren.’