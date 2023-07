Spanje kijkt naar opmerkelijke oude bekende om politieke impasse te doorbreken

Feest bij Miriam Nogueras van de Junts per Catalunya. De partij kan zittend premier Sánchez helpen aan een nieuwe termijn. Beeld Europa Press via Getty Images

Voorafgaand aan de verkiezingen in Spanje, afgelopen zondag, ging het vooral over één partij: het radicaal-rechtse Vox. Niet omdat de partij de grootste zou worden – die kans was niet aanwezig. Nee, Vox zou mogelijk een sleutelrol gaan spelen in de vorming van een kabinet met de rechtse Partido Popular, samen met de linkse PSOE traditioneel de grootste partij van Spanje. Voor het eerst sinds de dood van dictator Francisco Franco in 1975 zou radicaal-rechts terugkeren in de regering.

Het liep anders. De PP werd met 136 zetels wel de grootste, met 47 meer zetels dan bij de vorige verkiezingen in 2019. Vox verloor juist en zag het aantal zetels teruglopen van 52 naar 33. Voor een meerderheid zijn 176 zetels nodig: PP en Vox blijven steken op 169.

‘Feijóo’s bittere zege,’ kopte de Spaanse krant El Mundo niet voor niets, verwijzend naar de partijleider van PP, Alberto Núñez Feijóo. Zijn partij werd de grootste, maar, zo schrijft de krant, Feijóo zal geen rekening hebben gehouden met een zetelaantal onder de 150 zetels, laat staan onder de 140.

Het Haagse adagium ‘peilingen zijn palingen’ (glad en ongrijpbaar) ging weer eens op.

Geen doorbraak van rechts

Na de verkiezingsoverwinning van Giorgia Meloni in Italië en regeringsdeelname van radicaal-rechtse partijen in Zweden en Finland, komt er zeer waarschijnlijk geen Spaanse regering met Vox, al is een rechtse minderheidsregering in theorie nog mogelijk. Vox heeft door het verlies de sleutels tot de macht echter niet meer in handen.

Intussen is het feest bij de PSOE van premier Sánchez. De premier had vervroegde verkiezingen uitgeschreven na een nederlaag bij de regionale verkiezingen in mei. Dat was een gok, want zijn eigen partij had verloren.

Anders dan verwacht groeide de PSOE, dat de laatste jaren zeer progressief beleid heeft gevoerd, zondag van 120 naar 122 zetels. De partij scoorde opvallend goed in Catalonië en in Barcelona in het bijzonder: in negen van de tien stadsdistricten werd PSOE (veruit) de grootste. Dat ging ten koste van de Catalaanse partijen, die hun slechtste resultaat in jaren behaalden.

Sleutel in Catalonië

Toch zal de feestvreugde bij Sánchez niet volledig zijn, want ook hij vormt niet zomaar een coalitie. Het nieuwe linkse blok Sumar haalde 31 zetels, verder is Sánchez voor (gedoog)steun aangewezen op een aantal kleinere, regionale partijen. Met veel van hen heeft hij vaker zakengedaan, maar ook met die traditionele partners komt hij er niet.

De sleutel ligt opmerkelijk genoeg in Catalonië, wéér Catalonië. Bij Junts per Catalunya, de partij van oud-regiopresident Carles Puigdemont, die in 2017 de onafhankelijkheid van Catalonië uitriep. Gemakkelijk zal het niet worden: de Junts hebben al laten weten dat ze forse eisen op tafel zullen leggen. Spanje verkeert vermoedelijk nog wel even in een politieke impasse, waarbij ook nieuwe verkiezingen niet zijn uitgesloten.

Sam de Graaff is buitenlandcoördinator bij Het Parool.