Spaanse kinderen na 1,5 maand lockdown weer naar buiten

De familie Perez. Beeld Alex Tieleman

Anna Perez tuurt zondagochtend op een oud industrieterrein in Barcelona gelukzalig vanachter een mondmasker naar haar spelende kinderen. Luka (8) in zijn FC-Barcelona-shirtje rent joelend achter een bal aan, Alen (5) kan eindelijk weer skeeleren. Alleen de jongste Mila (3) kijkt nog wat onwennig naar al die spelende kinderen om haar heen.

Want na zes weken verplicht binnen zitten mochten zondag Spaanse kinderen onder de 14 jaar eindelijk weer een uurtje naar buiten. Zij het onder begeleiding, binnen een straal van een kilometer rond het ouderlijk huis.

Vuilnis weggooien

Het kroost van Perez mocht net als miljoenen andere kinderen sinds de afkondiging van de lockdown half maart het huis niet meer uit. Heel soms nam vader Iztok ze even stiekem mee als hij het vuilnis ging weggooien, maar dat was het dan ook.

“Dit is toch waar ze het meest van genieten”, zegt Perez vertedert, “Ze waren twee dagen gelden al bezig te bedenken wat ze vandaag mee naar buiten zouden nemen.”

De versoepelingsmaatregel volgt op groeiende maatschappelijke en politieke druk op de regering Sánchez. Om het coronavirus in te dammen heeft het land een van Europa’s strengste lockdownregimes. Maar daar worden kinderen volgens critici de dupe van.

Toen twee weken terug enkele economische sectoren weer werden opgestart, slaakte Ada Colau, burgemeester van Barcelona en moeder, een noodkreet op haar Facebookpagina: ‘Laat onze kinderen vrij’, schreef zij. De situatie was volgens haar voor de jongste Spanjaarden nu echt onhoudbaar geworden.

Angsten en somberheid

Psycholoog Maribel Martínez heeft toch wel begrip voor de harde lockdown vanwege de ernst van de uitbraak en het gebrek aan middelen in de Spaanse zorg om de slachtoffers op te vangen. Wel denkt zij dat kinderen die weken binnen hebben gezet last kunnen krijgen van angsten en somberheid. Al zal dit volgens de psycholoog ook erg afhangen van de wijze waarop de ouders zich hebben gehouden tijdens de quarantaine.

“Angst is eigenlijk net zo besmettelijk als het coronavirus”, zegt Martínez Meritxell, die met haar echtgenoot en zoontje Bertí (4), omringd door bos en heuvels in de provincie Barcelona woont, kan daar over meepraten. Haar familie raakte ontredderd door de strenge quarantainemaatregelen.

“Als we zo moeten leven, waarom heb je me dan gekregen?”, vroeg Bertí twee dagen nadat hij niet meer naar buiten mocht. “Als ouders stort dan je wereld in,” vertelt Meritxell. De familie die normaal gesproken uren per week in de bossen doorbracht was kwaad dat hondenbezitters anders dan kinderen wél even naar buiten mochten. Bertí zag ze ‘opgesloten’ vanachter het raam passeren.

Onverantwoordelijk

Bertí ging volgens zijn moeder ander gedrag vertonen: de eerste weken wilde hij de hele tijd met zijn ouders spelen. Daarna wilde hij wekenlang juist alleen zijn en was hij geïrriteerd. Er werden pogingen gedaan om aan de lockdown te ontsnappen. “Uiteindelijk hebben we dat niet gedaan uit angst voor de ‘politiestaat’ die nu heerst”, zegt Meritxell, die niet met haar volledige naam in de krant wil omdat zij bang is vanwege haar kritische houding in de problemen te komen.

Als de regering sneller en gebiedsspecifiek had ingegrepen, was deze strenge lockdown volgens haar niet nodig geweest. “Ouders worden nu behandeld alsof ze onverantwoordelijk zijn”, zegt zij. Met de versoepeling van de regels is zij blij, al is het zondag niet de eerste keer dat Bertí naar buiten gaat, geeft zijn moeder toe.