Spaanse en Italiaanse media vallen over lach van Rutte

Il premier olandese Rutte visita un sito per la raccolta rifiuti.



Un operaio lo vede e gli dice: “Per favore, non dia i nostri soldi agli italiani e agli spagnoli!”.



E Rutte: “Noooo! No, no!”



🤷‍♂️



In het fragment van de NOS roept een medewerker van een reinigingsbedrijf naar Rutte dat hij geen geld moet geven aan de twee Zuid-Europese landen. De premier reageert met een lachende ‘nee, nee, nee’ gevolgd door een opgestoken duim.

Dat schiet in Zuid-Europa in het verkeerde keelgat. Op verschillende televisiekanalen in Spanje en Italië worden de beelden getoond waarin de nadruk op de minachtende lach en duim van Rutte wordt gelegd. Op sociale media zijn de beelden inmiddels duizenden keren gedeeld en voorzien van veelvoudig kritisch commentaar: ‘Wat een schande om dit in 2020 te moeten zien. Jammer van de Nederlanders.’

De Spanjaarden en Italianen denken ooit wraak te kunnen nemen. ‘Een van de weinige goede dingen van de opwarming van de aarde is dat de Nederlandse regering op een gegeven moment om hulp zal smeken wanneer hun kleine land onder de zeespiegel zinkt’ en ‘de dag zal komen dat ze ons zullen smeken om ze een paar zandzakken van onze stranden te sturen, zodat de klimaatverandering hun land niet in een moeras verandert’ zijn enkele van de reacties onder het filmpje.

De Nederlandse regering, en dan met name minister Wopke Hoekstra van Financiën, staat er bij Spanjaarden en de Italianen al weken slecht op vanwege de keiharde lijn in de gesprekken over Europese noodsteun. Italiaanse bestuurders plaatsten zelfs een advertentie in een Duitse krant met de oproep ‘niet zoals Nederland te zijn’.

Excuses

Het zit de Spanjaarden nog steeds hoog, bleek afgelopen weekend weer eens uit een toespraak van de Spaanse premier Pedro Sánchez, die Rutte een flinke sneer gaf. “Ik had wel graag iets van de Nederlandse premier willen horen. Waarin hij iets had gezegd over Spanje. Iets waarin hij was ingegaan op die onterechte kritiek door zijn minister van Financiën.” Sánchez zei onder meer dat hij op zijn minst excuses had verwacht van Rutte. Die excuses kwam er niet.

Nederland was niet het enige land dat kritisch keek naar de Zuid-Europese landen. Ook Duitsland, Finland en Oostenrijk – die met Nederland te boek zijn komen te staan als ‘de vrekkige vier’ - stonden lang lijnrecht tegenover landen als Spanje en Italië. Maar het was de klunzige en tactloze houding van Rutte en Hoekstra waar de Zuidelijk-Europese landen zich vooral aan stoorden. Zo nam Rutte bij een bespreking over de begroting van de EU een biografie van Chopin mee (‘ik moet toch iets te doen hebben’). En de opstelling van Hoekstra werd ‘walgelijk’ genoemd.