Spaanse complotdenkers twijfelen (onterecht) aan weerkaarten: ze zouden te rood zijn

Het Spaanse dorpje Aceredo kwam in 1992 onder water te staan toen een stuwmeer werd geopend. Door de grote droogte en het zakkende waterpeil is het weer te zien. Beeld AP

Door in weerkaarten steeds dreigender donkerrode kleuren te gebruiken voor dezelfde temperaturen van rond de veertig graden, zou mensen angst worden aangejaagd. Met welk doel? Om hen klaar te stomen voor peperdure klimaatmaatregelen. Daartoe zullen mensen immers alleen bereid zijn als ze geloven dat er een klimaatcrisis gaande is.

De twijfel betreft niet alleen de kleuren van de weerkaarten. Een foto van een krant uit 1957 waarin gesproken wordt van 50 graden gaat al tijden rond op internet. Volgens de gebruikers is het een bewijs dat het nieuwe hitterecord dat vorige zomer met 47,6 graden in de provincie Córdoba werd geregistreerd, een leugen is.

Dat het oude krantenbericht niet wordt gestaafd door officiële metingen, waarbij een standaardmethode van een thermometer in een witgeverfd gebouwtje op één meter boven de grond wordt gebruikt, maakt de twijfelaars niet uit. Eén foto van een oude krant gaat voor hen boven stapels wetenschappelijk onderzoek.

Nieuw is deze (complot)theorie niet. Enkele jaren geleden gingen dergelijke beschuldigingen rond in Duitsland – waar ze helder werden weerlegd – en ook in Nederland zijn er mensen die hun vraagtekens zetten bij de weerkaarten. Intussen is de complottheorie overgewaaid naar Spanje, waar die de gemoederen deze zomer flink verhit.

Roberto Brasero – de vrolijke weerman van Antena 3, ook bekend vanwege zijn vele optredens in televisieshows en quizzen – maakt intussen met engelengeduld duidelijk waarom de beschuldiging rond de weerkaarten desinformatie zijn. Het is een oneerlijke vergelijking: in sommige weerkaarten wordt het warmterisico uitgebeeld in groen, geel en rood, wat een compleet ander beeld geeft dan de kaarten waarin rood en paars een temperatuurschaal weergeven.

Maar voor klimaattwijfelaars maakt het niet uit hoeveel bewijs experts aandragen. Want ook al worden deze zomer in Spanje opnieuw volop hitterecords gebroken – en beginnen de drinkwatervoorraden op sommige plekken in het land tot gevaarlijke niveaus te dalen – het blijft beschuldigingen regenen in de digitale inbox van Aemet. Want, zo vinden de complotdenkers: het is zomer, en in de zomer is het heet. Zo was het altijd.