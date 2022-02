Spaanse aspirant-agenten hoeven voortaan omstreden spellingtest niet meer te doen

Wie droomde van een baan bij de Spaanse nationale politie moest het woordenboek goed bestuderen, maar na kritiek wordt nu een moeilijke spellingtest voor rekruten geschrapt.

Het was altijd het meest gevreesde onderdeel bij kandidaten voor de politieacademie: de spellingtest. Om toegelaten te worden bij de nationale politie van Spanje moesten de aspirant-agenten binnen tien minuten van een lijst met honderd woorden aangeven welke verkeerd waren geschreven – van apartheid tot dvd tot ciberataque (cyberaanval).

Ook al werd de lat steeds lager gelegd – vorig jaar was een score van 3,5 uit 10 al genoeg, terwijl dat een paar jaar eerder nog een ruime zes was – bleef deze spellingtest het grote struikelblok voor veel Spanjaarden die droomden van een leven in uniform. Slechts een kwart van de ruim 16.000 kandidaten slaagde vorig jaar, in de jaren daarvoor was het niet veel beter. Om te voorkomen dat politieacademie straks niet meer genoeg rekruten heeft, is door het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken dan ook aangekondigd dat de spellingtest na ruim dertig jaar niet langer onderdeel zal zijn van het examen.

Obscure woorden

Maar zijn aspirant-agenten hier in Spanje over het algemeen dan zo ongeletterd, of is de test zelf zo moeilijk? Daarover zijn de meningen verdeeld. Politievakbonden klagen al jaren over de spellingtest, waarvan zij stellen dat die niet realistisch is. In 2017 werd de test van dat jaar bijvoorbeeld geschrapt, nadat bleek dat er wel erg obscure woorden in stonden: yuyo bijvoorbeeld, een wild kruid dat in Latijns-Amerika voorkomt. Daarnaast stonden er ook Engelse woorden tussen, zoals remake en spot. Kandidaten vroegen zich af waarom zij Engels moesten spellen om bij de Spaanse nationale politie te komen.

“Dit is eerder een test of we weten of die woorden eigenlijk wel bestaan. Ze testen helemaal niet of wij grammaticale regels kunnen toepassen om daaruit te deduceren hoe je iets schrijft,” beklaagde een kandidaat zich vorig jaar nog tegenover onlinekrant El Español. Vanwege de discussie plaatsten veel Spaanse kranten de test jaarlijks als quiz op hun website, zodat lezers zelf konden ervaren hoe moeilijk of makkelijk hij was.

Hoe het ook zij, het schrappen van de spellingtest zal er als het goed is niet voor zorgen dat het Spaanse politiekorps langzaam wordt geïnfiltreerd door analfabeten. Want volgens de politiebond wordt er nog steeds gekeken naar de taalvaardigheden van de kandidaten, maar dan binnen andere onderdelen van het examen. En volgens de bond zal dat zorgen voor een veel ‘doeltreffender selectie’ van kandidaten.