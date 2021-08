Soedanese oud-dictator al-Bashir overgedragen aan strafhof Den Haag

Omar al-Bashir in 2012. Beeld AFP

Al-Bashir regeerde drie decennia met ijzeren vuist in het Afrikaanse land, totdat hij in 2019 na massale volksprotesten werd afgezet. Het land zou hem zelf berechten, maar ziet daar nu toch van af. De 77-jarige oud-dictator wordt beschuldigd van genocide, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid in de noordwestelijke regio Darfur.

Ook andere voormalige leiders zijn overgedragen aan de ICC. Minister van Buitenlandse Zaken Mariam al-Mahdi zei volgens staatsmedia dat het ‘kabinet de gezochte functionarissen wil overdragen aan het ICC’. Dat besluit zou zijn genomen tijdens een bezoek van hoofdaanklager Karim Khan aan het land. Of Bashir naar Den Haag wordt overgebracht is nog niet duidelijk.

Verschroeide aarde

Volgens de Verenigde Naties werden in Darfur 300.000 mensen gedood en raakten 2,5 miljoen mensen ontheemd tijdens een conflict dat uitbrak in 2003 nadat rebellen in opstand kwamen tegen het regime in Khartoum. Al-Bashir sloeg genadeloos terug: hele dorpen werden door milities geplunderd en platgebrand, de bewoners verkracht en gedood.

Het strafhof vroeg al vaker om al-Bashirs uitlevering in 2009 en 2010. Vorig jaar liet een Soedanese topfunctionaris weten bereid te zijn hem over te dragen aan Den Haag.