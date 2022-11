Slecht nieuws voor Joe Biden: een zittende president wordt tijdens de midterms steevast afgestraft

Op veel plekken, zoals hier in de openbare bibliotheek in Madison in de staat Wisconsin, kunnen mensen al stemmen. Beeld Chip Somodevilla/Getty Images

1. Wat staat er dinsdag op het spel?

De Amerikanen stemmen over van alles. Van sheriffs, gouverneurs en burgemeesters tot de belangrijkste nationale politieke instituties: de Senaat en het Huis van Afgevaardigden, die samen het Congres vormen. Hoewel ook bij de lokale verkiezingen veel op het spel staat, zijn alle ogen gericht op dat laatste – op die twee Kamers. Op dit moment hebben de Democraten beide onder controle, zij het nipt. Daarin schuilt voor hen ook het gevaar: verliezen de Democraten zelfs maar een paar politieke races, dan zijn ze in de minderheid. En wordt Joe Biden een vleugellame president – een lame duck.

2. Vleugellam, hoezo?

Nou, er zijn meerdere scenario’s. Stel: de Democraten verliezen alleen de controle over het Huis van Afgevaardigden, dan zullen zeker Bidens ambitieuzere voorstellen geen enkele kans van slagen meer hebben (voor zover dat nu wel het geval is). Republikeinen krijgen het initiatief om wetsvoorstellen in te dienen én onderzoeken te starten, bijvoorbeeld naar de immigratiepolitiek van het Witte Huis of naar Bidens zoon Hunter – een favoriet doelwit van veel Republikeinen.

Ook een impeachmentprocedure zou tot de mogelijkheden behoren, erkende Biden zelf tijdens een verkiezingsrally. “Al zou ik niet weten waarvoor ze me in godsnaam zouden willen impeachen.” Daadwerkelijk afgezet zal Biden (of een van zijn bewindslieden) niet worden. Daarvoor is een twee derde meerderheid nodig in de Senaat.

Over die Senaat gesproken: weten de Republikeinen daar een meerderheid te behalen, dan kunnen ze daadwerkelijk wetten door het Congres loodsen. Om ze ook in werking te laten treden, is Bidens handtekening nodig. In veel gevallen zal hij die niet zetten, maar met iedere weigering voorziet hij de Republikeinen van politieke munitie. Zie je wel, zullen ze zeggen, de president blokkeert het democratisch proces.

3. Welke partij staat er het beste voor?

De peilingen schetsen een duidelijk beeld: de Republikeinen. De meeste analytici gaan ervan uit dat zij zeker in het Huis van Afgevaardigden, waar alle 435 leden dinsdag voor een periode van twee jaar worden verkozen, een meerderheid zullen behalen.

In de Senaat lijkt het een dubbeltje op z’n kant te worden. Daar wordt elke twee jaar gestemd voor ongeveer een derde van de 100 zetels. Zowel de Democraten als de Republikeinen hebben er nu 50 in handen. Omdat het in veel staten bij voorbaat een gelopen race lijkt, hangt veel af van wie wint in een drietal swing states: Nevada, Georgia en Pennsylvania. Republikeinen hopen in Nevada en Georgia zetels over te nemen, Democraten in Pennsylvania.

4. Door welk thema laten de kiezers zich leiden?

The economy, stupid. Het is een dooddoener van jewelste, maar daarom niet minder waar. Vier op de vijf kiezers geeft aan dat de economische situatie in de VS (inflatie!) voor hen het belangrijkste onderwerp is. Slecht nieuws voor de Democraten: de huidige economische stand van het land wordt met name de president aangerekend. Nu zit het economisch wereldwijd behoorlijk tegen, maar met zijn historische klimaatpakket en coronasteunfonds heeft Biden veel geld in de economie gepompt. Voorbeelden van daadkrachtig beleid, zeggen de Democraten, maar wel degelijk inflatie versterkend.

Wat ook niet helpt, is dat een zittende president tijdens de midterms steevast wordt afgestraft. Deze verkiezingen worden ook gezien als een tussentijdse evaluatie van de president, al staat diens naam niet op het stembiljet. Bidens populariteitscijfers zijn de op een na laagste ooit – alleen Trump stond er op dit moment in zijn presidentschap slechter voor.

Echt verrassend zou een Republikeinse overwinning in die zin niet zijn, ware het niet dat de Democraten er afgelopen zomer nog een stuk beter voor stonden. Toen het Hooggerechtshof het algemene recht op abortus schrapte, schoten de Democraten omhoog in de peilingen. Hetzelfde effect hadden de landelijk uitgezonden hoorzittingen over de bestorming van het Capitool en de schietpartij in Uvalde, Texas. Twee onderwerpen, democratie en het inperken van wapenbezit, die leven onder Democratische kiezers. En die inmiddels weer naar de achtergrond zijn verdwenen, met (waarschijnlijk) grote gevolgen voor de Democraten. Hoe cynisch ook.