Slavernij-expo Rijksmuseum te zien in hoofdkantoor Verenigde Naties

Werk van Romuald Hazoumè uit de Rijksmuseumexpositie over slavernij. Beeld Rijksmuseum

Van 27 februari tot en met 30 maart is de tentoonstelling van het Rijksmuseum onder de titel Slavery. Ten True Stories of Dutch Colonial Slavery te zien in het hoofdkantoor van de Verenigde Naties aan het United Nations Plaza in Manhattan. De tentoonstelling wordt daar getoond in het kader van een speciaal programma over de trans-Atlantische slavenhandel en slavernij van de VN.

Van 18 mei tot 29 augustus 2021 was de expositie Slavernij te zien in het Rijksmuseum. De tentoonstelling oogstte lof door de manier waarop de geschiedenis van de slavernij en verhalen van onder meer tot slaaf gemaakten werden gepresenteerd. Aan de hand van voorwerpen en tien historische figuren, variërend van tot slaaf gemaakten uit Afrika en Azië tot aan plantagebezitters en slavenhouders, werd de mondiale schaal en verscheidenheid van het systematisch ontmenselijken inzichtelijk gemaakt. De tentoonstelling kan het Nederlandse slavernijverleden dan niet herschrijven, concludeerde recensent Kees Keijer in Het Parool, maar wel ‘gelaagder en rijker’ maken.

Als onderdeel van de expositie wordt ook de film Nieuw Licht vertoond. Hierin volgt documentairemaker Ida Does het team van conservatoren bij de totstandkoming van de tentoonstelling in 2021. In de film is de worsteling van het Rijksmuseum te zien met de nieuwe perspectieven op de geschiedenis van de slavernij en de rol van Nederland daarin.

Aandacht

Er was wereldwijde aandacht voor de tentoonstelling in Amsterdam, wat de VN ertoe aanzette het Rijksmuseum een voorstel te laten doen voor een expositie in New York. Opvallend is dat Slavernij juist geroemd werd om haar perspectief op de trans-Atlantische én Aziatische slavenhandel (die laatste wordt in de geschiedschrijving en de publieke herinnering vaak vergeten), terwijl het programma van de Verenigde Naties de expositie plaatst in het kader van een programma waarin exclusief de trans-Atlantische slavenhandel centraal staat.

Taco Dibbits, directeur van het Rijksmuseum, is hoe dan ook verheugd over de keuze van de Verenigde Naties. “De erkenning van de impact die slavernij heeft gehad op de wereldgeschiedenis en nog steeds heeft, is van groot belang. Daarom zijn we de Verenigde Naties zeer dankbaar om daarvoor middels deze tentoonstelling aandacht te vragen.”