Situatie op cacaoplantages blijkt even slecht als twee jaar geleden

Al twintig jaar worden pogingen gedaan de chocolade-industrie duurzamer en eerlijker te maken, toch blijven de omstandigheden op de cacaoplantages slecht.

Dat blijkt uit de Cacao Barometer 2020 van internationale waakhond VOICE Network. De conclusie is ‘niet mals’, volgens Solidaridad, de Nederlandse ontwikkelingsorganisatie die ook deel uitmaakt van het netwerk van ngo’s.

Vrijwel alle West-Afrikaanse boerengezinnen leven in armoede, bossen maken plaats voor cacaoproductie en zware kinderarbeid is onverminderd aan de orde van de dag. Twintig jaar lang is geprobeerd hier verandering in te brengen, maar structurele oplossingen voor de problemen zijn er nog altijd niet.

En daar komt Covid-19 nu nog eens bij. De vraag naar chocola is kleiner, bijvoorbeeld doordat de horeca dicht is en mensen minder onderweg zijn, maar boeren maken nog steeds dezelfde kosten.

Barometer wijst op weinig vooruitgang

“Dat cacaoboeren te weinig betaald krijgen voor hun werk en dat kinderen op plantages werken met pesticiden - het is allemaal wel bekend,” zegt Heske Verburg, directeur van Solidaridad Europa. Twee jaar geleden was de uitkomst van de barometer min of meer hetzelfde, maar dat benadrukt volgens haar vooral het belang van regelgeving.

“Er waren, en er zijn, wel initiatieven die de situatie moeten verbeteren, maar die blijken vaak een druppel op een gloeiende plaat.” Bovendien zijn die op vrijwillige basis. “Dan krijg je bedrijven die zeggen: we willen wel meewerken aan een eerlijker inkomen, maar komt het erop aan, dan doen ze niets, omdat ze bang zijn dat de concurrentie niet meedoet.”

Nee, wil je echt wat veranderen, zegt ze, dan heb je regels nodig die het systeem veranderen. Want het resultaat tot nu toe is niet bemoedigend. “Eigenlijk alle chocolade die bij ons in de schappen ligt smaakt naar armoede, want zelfs de keurmerken kunnen niet garanderen dat boeren een leefbaar inkomen verdienen. Het is misschien iets meer, maar nog niet genoeg.”

Beeld Corbis via Getty Images

Wetten tegen kinderarbeid

Een lichtpuntje: het moment voor verandering is er volgens Verburg naar. Dat is een verschil met de vorige barometer. “In Nederland, maar ook in andere landen, zijn wetten tegen kinderarbeid aangenomen, het Europees Parlement heeft al gezegd dat er regelgeving moet komen en Mars, een groot internationaal merk, sprak zich hiervoor uit. Dat helpt.”

Ook Nederland moet zijn verantwoordelijkheid nemen, zegt ze. “Amsterdam is de grootste cacaohaven ter wereld. Het is belangrijk voor de economie en dat zal niet veranderen, maar dan kun je er wel voor zorgen dat een groter deel van winst naar de boeren gaat, in plaats van nog meer geld naar de grote cacaobedrijven.”