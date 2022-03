Shell maakt draai na controversiële olie-aankoop en vertrekt uit Rusland

Olieraffinaderij Shell in de Rotterdamse haven. Beeld ANP / Jeffrey Groeneweg

Ook zegt Shell direct te stoppen met het aankopen van Russische olie. Lopende contracten zullen niet vernieuwd worden. Vorige week kochten oliehandelaren van Shell nog een partij Russische olie die met een flinke korting werd aangeboden. Het bedrijf kreeg daarop veel kritiek. Onder meer de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken stelde dat er Oekraïens bloed kleeft aan de Russische olie.

“We zijn ons intens bewust van het feit dat die beslissing, hoewel die werd genomen met het veiligstellen van de levering als belangrijkste afweging, niet de juiste was,” zegt topman Ben van Beurden nu. Na de kritiek maakte Shell bekend de winst van die partij olie te schenken aan goede doelen die de Oekraïense bevolking en vluchtelingen helpen.

Tegelijkertijd gaat Shell de aanvoerlijnen voor zijn raffinaderijen verleggen om te zorgen dat zij ook zonder Russische olie door kunnen werken. Dit kan weken duren, waarschuwt het bedrijf. In die periode zou de productie lager kunnen liggen.

Tankstations dicht

Shell sluit per direct de tankstations in Rusland en stopt met de verkoop van luchtvaartbrandstof en smeermiddelen. De al eerder aangekondigde terugtrekking uit Russisch vloeibaar gemaakt gas (lng), gas dat via pijplijnen wordt aangevoerd en olieproducten wordt ook in gang gezet, maar dit gaat in stappen.

Bovendien is daar volgens Shell afstemming voor nodig tussen overheden, energieleveranciers en klanten en daardoor zal de overgang naar andere energieleveranciers veel langer duren dan de andere stappen die Shell zet om de banden met Rusland af te bouwen.

Van Beurden geeft aan dat Shells acties tot nu toe zijn geleid door het zoeken van de balans tussen het vertrek uit Rusland en het behouden van leveringszekerheid. “Dreigementen over het afsluiten van gaspijplijnen door Rusland illustreren de moeilijke keuzes en mogelijke gevolgen waar we mee te maken krijgen terwijl we dit proberen.” Uiteindelijk is het echter aan overheden om te bepalen welke ‘ongelooflijk lastige afwegingen’ er gemaakt moeten worden tijdens de oorlog in Oekraïne, meent Shell.