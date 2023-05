Servische tiener schiet medeleerlingen op school dood

Beeld oliver bunic/AFP

Een van de gewonden is in haar hoofd geraakt door een kogel en verkeert nog in levensgevaar. Ook de anderen zijn er slecht aan toe, maar wel stabiel volgens de Servische gezondheidsminister. De regering heeft voor vrijdag, zaterdag en zondag drie dagen van nationale rouw aangekondigd.

De dader heeft zelf de politie gebeld om te zeggen dat hij mensen had neergeschoten op school. Toen de politie aankwam trof die de negen doden en de dader aan, die kon worden opgepakt.

Volgens de politie is het motief nog onbekend, maar heeft de dader zijn actie wel lang voorbereid. Hij zou al een maand bezig zijn en een lijst hebben van bedoelde slachtoffers. Het Servische persbureau Tanjug meldt dat de jongen zelf ook een leerling was op de school in Belgrado waar hij om zich heen schoot.

Volgens ooggetuigen was het een grote chaos bij de school. Kinderen renden in paniek naar buiten toen er schoten klonken en de politie rukte massaal uit. Een vader van een klasgenoot van de dader zegt tegen de omroep N1 dat de schutter normaal gesproken een uitstekende leerling was. Hij zou met een stalen gezicht het klaslokaal zijn binnengegaan en zonder iets te zeggen zijn begonnen met schieten.

Het wapen dat hij gebruikte was waarschijnlijk van zijn vader. De politie heeft hem opgepakt. Volgens de vader had hij een vergunning voor het wapen en lag dat goed opgeborgen achter een slot. De politie bevestigt dat, maar zegt ook dat de jongen en zijn vader geregeld samen naar een schietbaan gingen.

