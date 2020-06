Servisch dancefestival gaat door: ‘Heel naïef van de Nederlanders die gaan’

Exit Festival in Servië.

De organisatie achter het vierdaagse Exit Festival – populair bij Nederlandse jongeren – kondigde deze week tot verrassing van velen aan dat de twintigste editie van het festival gewoon doorgaat deze zomer. Viroloog Bert Niesters vindt dat onbegrijpelijk. “Zo te zien gaan we het druk krijgen.”

Een uitgebreide line-up met grote namen als Paul Kalkbrenner en Nina Kraviz, twintig verschillende podia, een schitterend verlaten fort als decor met plek voor bijna 30.000 bezoekers per dag: het gaat deze zomer écht gebeuren in Novi Sad, de tweede stad van Servië. Waar zo’n beetje alle festivals ter wereld gebukt gaan onder de strenge maatregelen die als gevolg van de coronacrisis zijn ingevoerd, vindt de Servische regering het verantwoord het massa-evenement door te laten gaan.

‘Wij houden van avontuur’

Het bekroonde Exit Festival is al jaren een gevestigde naam in het Europese festivalcircuit en zeer in trek bij Nederlandse festivalgangers vanwege de aantrekkelijke programmering, de gemakkelijke busreizen vanuit eigen land, de goedkope prijzen en de unieke locatie aan de oevers van de Donau. De Tilburgse student Merijn (21) aarzelde geen seconde toen hij hoorde dat het feest doorging. Hij boekte samen met drie vrienden een retourvlucht naar hoofdstad Belgrado en kocht festivaltickets voor de hele week.

Dat hij hiermee een van de weinige Nederlanders is die deze zomer onder het genot van een biertje van livemuziek mag genieten, beseft Merijn maar al te goed. “Dat vinden wij alleen maar mooi. Wij zijn wel gasten die van een beetje avontuur houden,” lacht hij. Vorig jaar kwam er een recordaantal festivalgangers van 200.000 naar Novi Sad, verspreid over vier dagen. Het hoogtepunt lag toen met 56.000 bezoekers op de zaterdag. Of Merijn zich daarom zorgen maakt? “Nee joh, we zijn jong, sportief en letten goed op elkaar,” vertelt hij. “De beslissing om het door te laten gaan is bovendien op basis van wat experts vinden genomen. De Servische premier drong er bij de organisatie zelfs op aan om het event níet te cancelen. Wie zijn wij dan om daar aan te twijfelen?”

Bang voor een uitbraak is Merijn evenmin. De organisatie neemt volgens hem voldoende maatregelen om het risico op een verspreiding van het virus te voorkomen, zoals extra sanitaire voorzieningen en isolatiefaciliteiten mochten er plots bezoekers zijn die rondlopen met symptomen van het virus. Het aantal bezoekers is tenslotte gehalveerd naar zo’n 30.000 per dag. “Genoeg ruimte om vrij te bewegen, al denk ik dat het onmogelijk wordt om anderhalve meter afstand te bewaren,” erkent Merijn.

Als een van de weinige festivals lijkt Exit (Servië) vooralsnog wel door te gaan in augustus. Ben benieuwd of ze grote, internationale artiesten weten te boeken en voor welke prijs de tickets (op de secundaire markt) weg gaan...https://t.co/GZFBrVrFSD — Martijn Mulder (@Muldert) 16 juni 2020

‘Is Nederland dan zo dom?’

En dat baart viroloog Bert Niesters grote zorgen. “We houden ons in Nederland toch niet voor niets aan de coronaregels?” verzucht hij. “Waarom zou je in hemelsnaam in een ander land dan wél dit enorme risico nemen? Het is niet alleen gevaarlijk voor jezelf, maar ook voor anderen. Bijna alle experts gaan ervan uit dat er een tweede golf aan zit te komen. In sommige landen is er zelfs al een uitbraak gaande, zoals in Duitsland. Daar hebben ze tot eind oktober helemaal geen evenementen. Hier is ook geen Pinkpop en Lowlands. Is Nederland dan zo dom en Servië zo slim?”

De viroloog, als hoogleraar verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, sluit niet uit dat de bezoekers elkaar straks massaal met het virus gaan besmetten. “Als iemand op dat terrein besmet is met corona gaat het ongelooflijk snel, met al die dronken mensen die over elkaar heen buitelen. Dat kan nooit goed gaan. Ik vind het heel naïef en onverstandig om dit risico te nemen. Ik snap dat je hunkert naar leuke dingen, maar dat doet de hele wereld. Ik zou ook dolgraag naar Nieuw-Zeeland willen, maar er zijn nu echt belangrijkere dingen in de wereld.”

‘Moet dat meteen met duizenden?’

Het ministerie van Buitenlandse Zaken stelt zich eveneens kritisch op. Momenteel staat het reisadvies van Servië op oranje, wat betekent dat Nederlanders wordt aangeraden alleen voor essentiële zaken naar het land af te reizen. “Een festival hoort daar duidelijk niet onder,” vertelt een woordvoerder. “In Nederland houden wij ons allemaal aan de 1,5 meterregel, ik vraag mij af of dat op een festival überhaupt wel mogelijk is. Het lijkt mij niet in de geest van de Nederlandse regels dat je met z’n allen deze zomer op één hoop gaat staan feesten.”

Een woordvoerder van het RIVM neemt geen officieel standpunt in, maar laat wel doorschemeren het onverstandig te vinden om in ‘deze onzekere tijden’ op een groot festival te staan. “Ik roep de Nederlanders op verstandig te zijn en te kijken naar wat bijvoorbeeld in eigen land mogelijk is. We hebben zo’n prachtig land waar genoeg te doen is, moet dat nu meteen met duizenden op elkaar?”

Enthousiasme

Volgens Martijn Mulder, als hoofddocent Leisure & Stad verbonden aan Hogeschool Rotterdam, is het uiterst bijzonder dat Exit Festival überhaupt door kan gaan. “De meeste grote festivals in Europa opereren samen in een netwerk. Ze hebben elkaar nodig om te overleven. Dat Exit het nu alleen gaat proberen, is heel bijzonder. Ik ben zeer verbaasd én benieuwd hoe het straks uit gaat pakken.” Volgens Mulder, die al jaren onderzoek doet naar festivals, is het niet gek dat Nederlanders de gok wagen om naar Servië af te reizen. “De mens heeft vanouds behoefte aan collectieve euforie. Zoiets vind je nou eenmaal op een festival.”

De Nederlandse evenementenbranche reageert positief op de Servische plannen. “We zijn verheugd voor onze collegabedrijven dat ze eindelijk weer aan de slag kunnen. Chapeau voor de regering dat ze dit voor elkaar heeft weten te krijgen. We hopen dat wij het voorbeeld snel zullen volgen zodra de situatie dat toelaat,” zegt Gert-Jan Brouwer van de Vereniging van Evenementenmakers.

Corona in Servië De Servische autoriteiten hadden begin juni besloten alle beperkingen bij massa-evenementen te laten vallen. Daardoor golden voor het eerst sinds de uitbraak van het coronavirus geen beperkingen voor het aantal toeschouwers bij voetbalwedstrijden. De coronabesmettingen in Servië daalden vorige week tot slechts enkele gevallen per dag. De voorbije week stegen de aantallen weer licht. In totaal lieten in Servië 251 personen het leven door het coronavirus.