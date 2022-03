Sergej Sjojgoe: de man die het Russische leger weer gevreesd maakte

Sergej Sjojgoe volgt oefeningen van de Russische marine in februari. Beeld Vadim Savitsky/TASS

Acht jaar geleden gaf de Russische staatstelevisie een zeldzaam inkijkje in de oorlogsvoering aan de top. Sergej Sjojgoe (1955) zit in het Kremlin tegenover Vladimir Poetin aan een klein bureau – toen nog op armlengte afstand. De minister van Defensie brengt de president verslag uit over het verloop van de strijd in Syrië.

112 doelen zijn die dag beschoten. Naast de luchtmacht heeft ook Russische marine meegedaan, leest Sjojgoe van zijn bloknootje. 26 kruisraketten zijn afgevuurd op 12 doelen. Hij heeft alleen maar voltreffers te melden, en er zijn geen burgerslachtoffers gevallen. “Onafhankelijke bronnen bevestigen dat,” zegt Sjojgoe nadrukkelijk, in wat wel een toneelstukje móet zijn.

Later zouden andere bronnen melden dat er meer dan 85.000 mensen zijn omgekomen bij Russische bombardementen in Syrië. Volgens Sjojgoes eigen ministerie waren dat stuk voor stuk terroristen. Mensenrechtenorganisaties telden vooral burgerslachtoffers – die vielen trouwens ook bij droneaanvallen van het Westen.

Sjojgoes strategie van totale verwoesting werkte en hield bondgenoot president Assad uiteindelijk in het zadel. De minister ontving daarvoor de hoogste onderscheiding (‘Held van Rusland’) van Vladimir Poetin. De Russische strijdkrachten werden bovendien weer gevreesd.

Ingenieur

Sergej Sjojgoe wordt vaak genoemd als mogelijker opvolger van Poetin. Dat is op zichzelf al opmerkelijk. Hij is namelijk opgeleid als civiel ingenieur en heeft géén achtergrond in het leger of de geheime dienst FSB. Ook is hij niet afkomstig uit de Petersburgse vriendenkliek van de president.

Poetin prijst hem als een ‘ervaren en bedachtzaam man’. Sjojgoe maakte naam in Rusland als minister van Noodsituaties, een rol waarin hij een leger van nationale hulpdiensten van in totaal 350.000 man aanvoerde. Sjojgoe leverde efficiënt hulp bij natuurrampen en terreuraanslagen en was ook altijd meteen zelf ter plaatse om de leiding te nemen, wat bijdroeg aan zijn populariteit.

Poetin en Sjojgoe delen een passie voor ijshockey en voor Russische heldendaden uit de Tweede Wereldoorlog. Ook zijn beide mannen verzot op jagen en vissen in Sjojgoes woeste geboortestreek Toeva, tussen Siberië en Mongolië. Sjojgoe zou een paleis bewonen even buiten Moskou, dat volgens de Russische oppositie 14 miljoen euro waard is en sinds 2012 op naam staat van zijn dochter Ksenia (31). Tot voor kort zat zij in de raad van bestuur van Gazprombank.

Moderniseren

Als minister van Defensie werkte Sjojgoe aan de modernisering van het Russische leger. De paraatheid van de troepen verbeterde door intensievere en langere oefeningen. Sjojgoe rekruteerde ook hackers en stak het leger in nieuwe uniformen, als hommage aan de helden van de Tweede Wereldoorlog.

Belangrijker was dat hij honderden nieuwe wapens liet ontwikkelen én testen op het slagveld in Syrië. Daar werd een strategie van grof geweld ingezet om de vijand te breken. Ook het afvoeren van burgers uit omsingelde steden werd in Syrië beproefd. De bussen reden rechtstreeks naar de troepen van Assad.

Sjojgoe behoort inmiddels tot de binnenste kring van vertrouwelingen van de Russische president. Sinds de bliksemsnelle annexatie van de Krim in 2014, waarbij ook Buk-raketten aan de rebellen werden gegeven, kan hij bij Poetin niet kapot. Met een zo’n Buk-raket zou ook vlucht MH17 zijn neergehaald. Poetin kondigde zondag aan dat hij de nucleaire afschrikmiddelen van het Russische leger in staat van paraatheid brengt. Sergej Sjojgoe was het ongetwijfeld met hem eens.