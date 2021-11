Senator Ted Cruz is dit keer kwaad op Pino

Big Bird. Beeld AP

De Amerikaanse senator Ted Cruz is altijd in voor een robbertje Twittervechten. Meestal heeft Cruz, Republikeins senator namens de staat Texas, het aan de stok met progressievelingen: Democraten, Hollywoodsterren, activisten, enzovoort. En vaak gaat het over een van zijn stokpaardjes: identiteitspolitiek, overheidsbemoeienis en het coronabeleid.

In zijn nieuwste ruzie komen die laatste twee twistpunten samen. Zijn tegenstander is er één van formaat – bijna 2,5 meter, om precies te zijn. Cruz heeft het voorzien op Big bird, van Sesamstraat, het neefje van de bij ons bekende Pino. Hij – de Amerikaanse Big bird dus – liet afgelopen weekend op Twitter weten dat hij gevaccineerd is. ‘Ik kreeg vandaag mijn covidvaccin! Mijn vleugel is nog een beetje pijnlijk, maar de prik biedt bescherming aan mij en mijn omgeving.’

Communist

‘Overheidspropaganda,’ reageerde Cruz op Twitter. ‘... voor 5-jarigen!’ Cruz kreeg bijval van andere conservatie prominenten. Lisa Booth, van de zender Fox News, beschuldigde Big bird (of degene die zijn social media bijhoudt) van het ‘hersenspoelen van kinderen’. Politicus Wendy Rogers noemde Big bird ‘een communist’.

President Joe Biden was wel enthousiast: ‘Goed bezig Big Bird,’ twitterde hij. ‘Je laten inenten is de beste manier om je buurt veilig te houden.’ Ook van anderen kreeg hij bijval.

De timing van de tweet is geen toeval. Vorige week gaf de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC toestemming voor het toedienen van de vaccins van Pfizer/BioNTech aan kinderen van 5 tot 12 jaar. Volgens de CDC worden kinderen minder ziek van het virus, maar spelen ze wel een grote rol in de verspreiding. Bovendien zijn er in de VS wel degelijk kinderen uit die leeftijdscategorie overleden door het virus, 66 om precies te zijn.

Overigens toonde Big bird, volgens de website van Sesamstraat 6,5 jaar oud, zich al eerder een voorstander van vaccins: in 1972 ontving hij ook al een prik.