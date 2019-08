Schutter Ohio onder invloed van drugs

De 24-jarige Betts doodde onder meer zijn eigen zus en verwondde tientallen mensen. Beeld AP

Schutter Connor Betts had volgens de lokale autoriteiten onder meer cocaïne en alcohol in zijn lichaam, bericht NBC News.

De 24-jarige Betts begon begin augustus te schieten in een uitgaansgebied in Dayton. Hij doodde onder meer zijn eigen zus en verwondde tientallen mensen. Toegesnelde agenten schoten hem dood. Het drama voltrok zich volgens de politie in ongeveer een halve minuut.

De autoriteiten tasten nog in het duister over het motief van de jongeman.