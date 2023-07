Schrijvers én acteurs Hollywood staken: ‘Ze laten ons geen keus’

In mei legden 11.500 scenaristen in Hollywood het werk al neer, vorige week kwamen daar 160.000 acteurs bij. Sindsdien protesteren honderden acteurs bij studio’s als Disney en Warner Bros. ‘Onze toekomst staat op het spel.’

Ze lijken zich uit het niets te vermenigvuldigen in de hete ochtendzon, de leden van de vakbond voor acteurs, presentatoren en stemmen voor film en televisie, SAG-Aftra. Afgelopen week liepen hier maximaal twintig scenaristen rondjes – moe, maar koppig, na tweeënhalve maand staken. Nu verspreiden honderden acteurs met protestborden zich voor de deur van Warner Bros. in Burbank. De acteursstaking heeft de strijd voor een betere betaling van de scenaristen een broodnodige nieuwe impuls gegeven.

Een man houdt een stuk karton omhoog met daarop ‘Toeter als je tv kijkt’, waar automobilisten gretig gehoor aan geven. Actrice Lisa Hampton steekt haar duim op en gilt enthousiast naar de solidaire toeteraars. “Ik dacht, ik heb vandaag een uur de tijd en moet hier van me laten horen,” zegt ze. “Als we met z’n allen zijn, kunnen ze ons niet negeren.”

Hampton heeft het over de Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), waarin de studio’s, zenders en streamingdiensten verenigd zijn. Iedere paar jaar sluit AMPTP na onderhandelingen met de vakbonden een nieuw contract over de arbeidsvoorwaarden. Onderhandelingen met schrijversvakbond WGA liepen begin mei vast. SAG-Aftra hield het op 13 juli voor gezien; ook een te elfder ure opgetrommelde bemiddelaar van de Amerikaanse overheid kon geen doorbraak forceren.

Kunstmatige intelligentie

Kevin E. West, acteur en lid van het onderhandelingscomité van SAG-Aftra, staat voor de coördinatietent van de vakbond. Leden melden zich hier om hun protestbord op te halen, voor ze zich bij de lange sliert acteurs en schrijvers voegen die op de stoep heen en weer lopen. Het is 63 jaar geleden dat de twee vakbonden samen een vuist maakten.

West heeft ‘moeilijke maanden’ achter de rug. “We sprongen geen gat in de lucht,” zegt hij over het moment dat de onderhandelingen vastliepen. “Al was ons besluit om te gaan staken unaniem. Naast kunstmatige intelligentie zijn er meer grote problemen waarover AMPTP nauwelijks in gesprek wilde. Ze lieten ons geen keus.”

De eisen van de acteurs hebben veel gemeen met die van de scenaristen: ze willen niet zonder consequenties kunnen worden vervangen door AI, oftewel kunstmatige intelligentie. Ze eisen inflatiecorrectie en eerlijke pensioenen. “Het maximumpensioen is al 41 jaar niet omhoog gegaan,” aldus West. En er moeten nieuwe afspraken komen over residuals, de betalingen voor het hergebruik van materiaal.

Vroeger waren die heel gebruikelijk, maar bij de streamingdiensten zijn ze er nauwelijks. Als een serie op een streamingdienst een hit is, merkt een acteur daar niets van. Bovendien is het in het dure Los Angeles zonder deze betalingen moeilijk overleven tussen de acteerklussen door.

Kruimels

Actrice Jessie Ennis verhuisde op 2-jarige leeftijd naar Los Angeles met haar vader, die ook acteur is. “Hij speelde bijrollen in sitcoms en we leefden vooral van residuals,” vertelt ze. “Als er een cheque met residuals kwam, zei hij: ‘Nu kunnen we de huur betalen.’ Dat soort cheques bestaat nu niet meer. Ik krijg kruimels.”

De nieuwe voorwaarden die de acteurs willen afdwingen, zegt ook West, zijn juist belangrijk voor de vakbondsleden die geen sterrenstatus hebben. Zelf speelt hij al tientallen jaren kleine tv-rollen. “De bovenste 1 tot 2 procent profiteert ook van de staking, maar het ís voor de overige 98 procent. Mensen zoals ik, die er nu niet meer van kunnen leven.”

De laatste acteursstaking was in 1980 en duurde drie maanden. Onderhandelaar West wil momenteel ‘niet verder dan twee weken vooruitkijken’. Jessie Ennis is vastbesloten te blijven demonstreren, ‘tot er een eerlijke deal op tafel ligt’. Ook Lisa Hampton is strijdlustig: “Onze toekomst staat op het spel.”