Schreeuwpartij tussen Trump en Biden belooft weinig goeds voor de rest van de campagne

Het eerste debat tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Democratische uitdager Joe Biden is ontaard in een schreeuwpartij die niet veel goeds belooft voor de rest van de campagne.

De kandidaten maakten elkaar uit voor rotte vis en kwamen vooral met betogen voor hun eigen achterban. Trump gaf daarbij een podium aan de rechts-extremistische organisatie Proud Boys, die zichzelf omschrijft als een ‘vechtclub voor witte mannen’.



Vier jaar geleden als grapje begonnen, inmiddels een beweging die zich zowel digitaal als in de echte wereld steeds meer laat gelden. Leden maken zich schuldig aan openlijke geweldplegingen en geloven in het complot dat er een witte genocide gaande is. De groep was met de kenmerkende zwaarbewapende uitrusting actief tijdens rellen in Charlottesville drie jaar geleden, waar een vrouw omver werd gereden, en dook op bij recente protesten van Black Lives Matter en van bewegingen tegen fascisme.

Stand back, stand by

Tijdens het debat kregen de Proud Boys hun belangrijkste podium. Toen moderator Chris Wallace de president vroeg witte superioriteitsbewegingen te veroordelen, richtte Trump zich direct tot de Proud Boys. “Zet een stap terug. Maar blijf alert.”

NBC News-journalisten zagen hoe Proud Boys-aanhangers in chatgroepen op Telegram de oproep van Trump interpreteerden. ‘We staan paraat, meneer de president!’, ging er rond. Zijn stand back, stand by werd jubelend in het logo van de beweging gefotoshopt.

Holy shit. Trump refuses to condemn white supremacist groups. pic.twitter.com/FFSrvA1tcQ — Aaron Rupar (@atrupar) 30 september 2020

Televisiecommentatoren waren na afloop eensgezind in hun commentaren. Van ‘het slechtste debat ooit’ op CNN tot ‘misschien moeten we dit maar niet meer doen’ op MSNBC. Een geagiteerde Trump had het anderhalf uur lang aan de stok met zowel Biden als moderator Wallace, nota bene van Fox News. Beiden kregen van Trump zelden de kans uit te praten.

Biden had de president al na een minuut of tien gevraagd om – vrij vertaald – zijn bek te houden en hem later in het debat voor racist uitgemaakt. Donald Trump noemde de voormalig vice­president onder meer een drol en een slappeling. Toen Biden over zijn in Irak overleden zoon Beau wilde beginnen, onderbrak Trump hem. “Die ken ik niet. Hunter Biden ken ik wel! Die heeft miljoenen smeergeld gekregen van de burgemeester van Moskou!”

"Will you shut up, man?" -- Biden to Trump pic.twitter.com/F1oX6VM7Wz — Aaron Rupar (@atrupar) 30 september 2020

Roestige indruk

Het is gebruikelijk dat een zittend president tijdens het eerste debat voor zijn herverkiezing geen sterke beurt maakt. CNN-commentator Dana Bash haalde voorafgaand aan de botsing terecht aan dat zowel Barack Obama als George W. Bush een roestige indruk maakte, toen ze het opnamen tegen respectievelijk Mitt Romney en John Kerry. In beide gevallen verloor de zittend president het debat op punten.

Het Witte Huis is een bubbel waar de president niet wordt tegengesproken. Trump had zich volgens Amerikaanse media vrijwel niet voorbereid op het debat en voer, zoals hij zijn hele presidentschap eigenlijk doet, op intuïtie.

Biden had zich wel voorbereid, zozeer dat zijn betogen wat uitgekauwd aandeden. Hij kwam met het verwijt dat de 200.000 Amerikaanse Covid-19-doden feitelijk bloed aan Trumps handen zijn. Dat de economie die hij en Barack Obama in 2016 achterlieten door Trumps toedoen in een recessie is beland en dat de Verenigde Staten na vier jaar Trump verdeelder zijn dan ze ooit waren geweest.

Met echt concrete beleidsplannen hoe het anders kan, kwam Biden niet. Deels omdat Wallace er niet naar vroeg, deels omdat de Democraat de kans daartoe te weinig benutte. Bovendien kwam het er bij tijd en wijlen stamelend uit, een van de favoriete punten waar Trump en de Republikeinen de toch al 78-jarige Biden op aanvallen. Partijmastodont Newt Gingrich (77) tegen Fox News: “Biden heeft het goed gedaan in die zin dat hij niet in elkaar is gezakt.”

Biden mikte op het redelijke midden, onderging de interrupties grijnzend en richtte zich een aantal keer direct tot de camera. Trump presenteerde zich als de sterke man die zijn kiezers aantrekkelijk vinden.

Zwevende kiezers zullen in verwarring zijn gebleven. In een peiling van YouGov naar het gevoel van kijkers gaf 69 procent ‘geïrriteerd’ als antwoord. Amper 17 procent zei van dit debat iets te hebben opgestoken.