Schotse verdachte in moordzaak Martin Kok opgepakt

Martin Kok. De misdaadblogger werd in december 2016 geliquideerd bij een seksclub in Laren. Beeld ANP

Hughes zou in de buurt van Turijn zijn opgepakt, waar hij in een hotel verbleef. De Schotse autoriteiten willen dat Hughes uitgeleverd wordt, omdat hij deel zou uitmaken van een groep ‘levensgevaarlijke’ Schotse criminelen. Zij worden gezocht voor het lidmaatschap van een criminele organisatie, ontvoeringen, martelingen en moorden.

De leiders van de groep, James (46) en Barry Gillespie (42), alias ‘James Gardener’ en ‘Eamon Fitzpatrick’, verbleven de laatste jaren veel in Amsterdam en deden zich hier voor als vastgoedontwikkelaars.

‘Scotty’ Hughes had op de dag van de moord eerst een ontmoeting met Martin Kok in hotel Citizen M in de Prinses Irenestraat in Zuid. Toen ze naar buiten liepen, kwam een man op het duo aflopen die een vuurwapen op Koks hoofd richtte. Het wapen leek te ‘klikken’, maar weigerde. Kok had niets door en de man vluchtte. Hughes droeg een muts, mogelijk om zich duidelijk van Kok te onderscheiden.

De twee gingen naar Koks favoriete bordeel Boccaccio in Laren. Toen ze daar ’s nachts vertrokken en Kok in de van zijn vader geleende auto was gestapt, schoot waarschijnlijk dezelfde schutter hem door het hoofd.

Hughes werd na de liquidatie wel verhoord, maar vrijgelaten bij gebrek aan bewijs dat hij iets met de moord (en de moordpoging) van doen had.

Link met Taghi

Gaandeweg groeide bij de recherche de overtuiging dat hij als lokker had gefungeerd, en dat de voortvluchtige, beruchte Ridouan Taghi opdracht had gegeven voor de liquidatie.

De groep Schotten zou voor onder anderen Taghi geweldsklussen hebben opgeknapt.

Kok had als eerste uitgebreid over Taghi en diens getrouwen gepubliceerd. Daarna had hij al een aanslag met een zware autobom overleefd, voor café-restaurant ‘t Klein Kalfje aan de Amstel, doordat de bom tijdig was opgemerkt. Ook bij die aanslag waren veronderstelde handlangers van Taghi betrokken, onder wie de Utrechtse criminelen Anouar ‘Zwartkat’ B. en Zakaria A.

Anouar B. is inmiddels in Marokko veroordeeld voor een andere moord waartoe Taghi opdracht zou hebben gegeven, Zakaria A. zit in Nederland vast, samen met een trits andere verdachten die bij vele liquidaties, mislukte aanslagen en moordplannen betrokken zouden zijn geweest.

Onduidelijkheid

Over de arrestatie van Hughes ontstond woensdag onduidelijkheid doordat de Italiaanse zender Sky meldde dat een andere beruchte crimineel, ene Aleksejs Rustanovs, onder Hughes’ naam was gearresteerd in het hotel in San Mauro Torinese. Of hij óók is gepakt, is onduidelijk.

De Schotten zullen Hughes eerst willen vervolgen. Of hij daarna naar Nederland zal komen om in de megazaak Marengo tegen de groep van Ridouan Taghi terecht te staan, is nog onduidelijk.

De liquidatie van Martin Kok is aan het onderzoek Marengo toegevoegd.