Schotland voert wet in voor gratis maandverband en tampons

De wet moet ‘menstruatiearmoede’ bestrijden. Voor een deel van de Schotse vrouwen, mogelijk een kwart, zijn maandverband en tampons erg duur of zelfs onbetaalbaar.

Het is voor zover bekend de eerste wet in zijn soort op de wereld. Wel hebben Groot-Brittannië en Nieuw-Zeeland wetten die menstruatieproducten gratis maken op (staats)scholen.

Initiatiefnemer van de wet en Labour-parlementariër Monica Lennon noemt de wet ‘een teken van hoop dat laat zien wat er bereikt kan worden als politici samen optrekken voor het welzijn van het volk dat we dienen’.

Lady Business

Een app met de naam ‘PickupMyPeriod’ werd gelanceerd, zodat het makkelijker wordt om de dichtstbijzijnde verdeelpunten te vinden. Al meer dan duizend plaatsen zijn zichtbaar op de app, vertelt Celia Hodson, oprichter van Hey Girls, dat PickupMyPeriod lanceerde.

“Gratis in menstruatieproducten voorzien is van fundamenteel belang voor gelijkheid en waardigheid, en neemt de financiële hindernissen weg om toegang te krijgen tot die producten,” onderstreept de Schotse minister van Justitie Schona Robison in een verklaring. “Dit is des te belangrijker nu mensen moeilijke keuzes maken als gevolg van de crisis rond de kosten van levensonderhoud en we willen niet dat iemand zich in een positie bevindt waarin ze geen toegang hebben tot menstruatieproducten.”

Al sinds 2018 biedt de Schotse regering maandverband en tampons aan op scholen, hogescholen en universiteiten. De eersten die zich in Schotland uitspraken over menstruatiearmoede waren schoolmeisjes, verenigd onder de naam Lady Business. Zij spraken op verschillende scholen en hielden een bijeenkomst voor het Schotse parlement.

Nederland

Menstruatiearmoede speelt ook in Nederland. Volgens onderzoeken van hulporganisatie Plan International en feministisch platform De Bovengrondse in 2019 heeft 9 procent van de vrouwen tussen 12 en 25 jaar oud te weinig geld voor maandverband of tampons. Naar aanleiding van de onderzoeken werden Kamervragen gesteld, maar tot beleid kwam het niet.

De VU was in 2021 de eerste Nederlandse onderwijsinstelling die op eigen initiatief besloot gratis menstruatieproducten te verstrekken.

