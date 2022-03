Schot (33) schuldig bevonden in moordzaak Martin Kok

Christopher Hughes op een politiefoto. Beeld Scotland police

Het gaat om Christopher Hughes. Hij lokte de 49-jarige Kok op 8 december 2016 in de val. Hughes hield hem bezig, nam hem mee naar de seksclub en berichtte de schutter vlak voordat ze de club weer verlieten. Kok werd door meerdere kogels geraakt in zijn auto op de parkeerplaats van de seksclub in Laren.

Hughes behoorde tot een Schotse misdaadorganisatie en werd door de politie omschreven als een ‘keiharde straatvechter'. De groepering onderhield banden met Colombiaanse drugskartels en de Italiaanse maffia. Hughes werd uiteindelijk in januari 2020 gearresteerd in Italië.

De Schot werd schuldig bevonden aan moord, drugshandel en verboden wapenbezit. Hij hoort volgende maand zijn straf.

Kok was jarenlang crimineel, voordat hij de misdaadnieuwswebsite Vlinderscrime begon. Daarop schreef hij onder meer over Ridouan Taghi. Taghi wordt verdacht van het opdracht geven voor de moord op Kok. De zaak is toegevoegd aan de lange reeks liquidaties, dan wel pogingen en voorbereidingen daartoe, in het Marengo-proces.