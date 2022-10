Scholz sust ruzie binnen Duitse regering over kerncentrales

Kerncentrale Neckarwestheim is een van de drie overgebleven kerncentrales die tot halverwege april volgend jaar, en misschien langer, aan het Duitse net blijven verbonden. Beeld Thomas Niedermueller/Getty Images

De voorbije weken liepen de spanningen tussen de Duitse liberalen (FDP) en De Groenen zo hoog op, dat de scheuren in de Berlijnse coalitie goed zichtbaar waren. Maar maandagavond bleken de partijen het samen met coalitiepartner SPD toch eens over het hoofdpijndossier kernenergie.

Bondskanselier Olaf Scholz (SPD) richtte een brief aan de verantwoordelijke minister van Economische Zaken en Klimaat Robert Habeck (De Groenen) met als boodschap: de drie overgebleven kerncentrales blijven tot halverwege april volgend jaar aan het Duitse net verbonden. En gezien de voortslepende energiecrisis waarschijnlijk langer.

Knalharde rode lijn

Terwijl enkele leden van De Groenen teleurgesteld reageerden, toonde Habeck zich tevreden met de deal, die ook voorziet dat de kerncentrales geen extra brandstofelementen meer mogen verwerken. Dat was voor De Groenen, ooit opgericht als partij tegen kernenergie, een ‘knalharde rode lijn’. Met de huidige elementen draaien de centrales tot 4 maanden langer door.

Zondag leken De Groenen nog niet zo ver. Op het partijcongres in Bonn keken partijbonzen nerveus toe hoe klimaatbeweging Fridays for Future de koers van de partij fel bekritiseerde. Toch gingen de grootste zorgen van het partijbestuur uit naar dat ene strijdpunt binnen de Berlijnse coalitie.

“De Groenen zijn bereid over de eigen schaduw heen te stappen om de energiezekerheid (van Duitsland) veilig te stellen. Ik hoop dat er van de andere kant bereidheid is om hetzelfde te doen,” zei de 28-jarige Ricarda Lang in een bevlogen toespraak richting FDP.

Daarmee doelde de jongste partijvoorzitter van Duitsland op een – volgens haar – grote concessie die de Groenen vrijdag al deden: twee van de drie kerncentrales (Isar 2 en Neckarwestheim) kunnen in geval van nood ook na volgend jaar openblijven. Daar stemde een kleine meerderheid van de fractie voor.

Maar ook de derde kerncentrale (Emsland) moest en zou openblijven, klonk het vanuit liberale hoek. Bondskanselier Scholz voorzag problemen en riep zijn belangrijkste bewindslieden Christian Lindner (FDP, minister van Financiën) en Habeck bijeen voor een crisisberaad. Een akkoord volgde 36 uur later.

Opvallende draai

De draai van de liberalen is enigszins opvallend, want een maand eerder ging de partij nog akkoord met de sluiting van de centrale in Nedersaksen eind dit jaar. Maar na de pijnlijke verkiezingsnederlaag in deze deelstaat – de FDP werd weggevaagd, terwijl De Groenen wonnen – krabbelde de partij terug.

“Lindner zal de strijd op de spits drijven, zodat hij bij een black-out kan zeggen: het is allemaal de schuld van Habeck,” verklaarde een partijgenoot tegen boulevardkrant Bild.

Volgens de 43-jarige FDP-partijleider Lindner is er – gezien de extreme energieprijzen en de gevolgen daarvan – geen andere optie dan kernenergie. De zorgen vanuit de Duitse industrie en het bedrijfsleven over de torenhoge productiekosten nemen alsmaar toe, zien ook anderen.

Met de kerndeal lijkt Lindner de morele winnaar. Habeck lag al stevig onder vuur binnen zijn eigen fractie door zijn pleidooi voor kolen. Bij het laatste akkoord wijst de economieminister tegenover kritische partijgenoten naar Scholz. “Hij heeft een groot risico genomen, en daarom vind ik dat we hem moeten volgen, omdat al het andere politiek onverantwoord zou zijn.”

Om de drie kerncentrales langer open te houden is een snelle hervorming van de kernwet uit 2011 vereist. Habeck verwacht dat De Groenen ondanks alle kritiek zullen meestemmen: “Duitsland en Europa bevinden zich in een zware crisis. Om de regering in deze situatie op het spel te zetten, lijkt mij helemaal niet proportioneel.”