Schildklierkanker door kernramp: groep Japanners klaagt eigenaar reactor Fukushima aan

De achterban van de zes jonge Japanners die het opnemen tegen Tepco, de eigenaar van de kerncentrale in Fukushima. Beeld AFP

Ze waren ten tijde van de kernramp nog kind, de zes Japanners die de invloedrijke Tokyo Eletric Power Company (Tepco) voor de rechter slepen. De jongste was 6 jaar in 2011, de oudste 16.

Vier van de zes hebben hun schildklier volgens hun advocaten geheel moeten laten verwijderen, en moeten voor de rest van hun leven medicijnen blijven slikken. Bij een van hen is de kanker desondanks uitgezaaid naar de rest van diens lichaam. Van de andere twee is een deel van hun schildklier verwijderd.

Gezamenlijk eisen de zes, die nu tussen de 17 en 27 jaar oud zijn en niet langer in Fukushima wonen, 16 miljoen yen, omgerekend 4,8 miljoen euro.

Eerste grote claim

Het is de eerste schadeclaim door voormalige bewoners van de prefectuur Fukushima voor gezondheidsproblemen door de kernramp – en krijgt derhalve veel aandacht in Japan.

Hoewel de nucleaire ramp in Fukushima geldt als de grootste sinds Tsjernobyl, luidt de officiële lezing dat die veel minder schadelijk voor de lokale bevolking was dan de ramp in Oekraïne, omdat er veel minder radioactief jodium bij vrij is gekomen. Radioactief jodium wordt vaak in verband gebracht met schildklierkanker, met name bij mensen die als kind aan veel straling blootgesteld zijn.

Een panel van VN-experts concludeerde vorig jaar dat de ramp niet heeft geleid tot directe gezondheidsproblemen voor de bevolking en in een rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) uit 2013 stond dat de ramp geen waarneembare toename van het aantal kankergevallen in de regio zou veroorzaken.

Volgens de Japanse regering kan ook gewoon weer veilig gewoond worden in Fukushima. Desondanks zijn vele Japanners huiverig terug te keren naar de prefectuur. En de schadeclaim zal dat niet beter maken.

Meer slachtoffers

De zes zijn volgens hun pleiters lang niet de enige jonge slachtoffers van de nucleaire ramp, die op 11 maart 2011 ontstond toen een aardbeving en een tsunami Noordoost-Japan troffen. In de elf jaar daarna zijn meer dan 290 mensen die als jongere in de buurt woonde van de centrale gediagnosticeerd met schildklierkanker. Afgezet tegen de 380.000 jongeren onder de 18 jaar die destijds in de regio woorden, betekent dat dat de vorm van kanker bij een 77 op de 100.000 voormalige jonge inwoners van Fukushima voorkomt. Veel meer dan de één à twee keer per miljoen inwoners onder normale omstandigheden.

Bewijzen dat de ziekte veroorzaakt is door de ramp wordt echter nog een hele toer, zo schrijven internationale media. Ambtenaren en experts van de prefectuur wijten de vele gevallen van schildklierkanker aan overdiagnose van schildklierkanker, wat zou kunnen hebben geleid tot onnodige behandeling of operaties.

Tegen de bazen van Tepco loopt nog een zaak vanwege de ramp. In een strafrechtelijke zaak werden zij in 2019 vrijgesproken voor nalatigheid rondom de ineenstorting van de kernreactor. Daartegen is beroep aangetekend.