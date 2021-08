Scheuren door Parijs is er vanaf maandag niet meer bij

Een autorit op de Champs-Élysées: vijftien stoplichten, één per ongeveer 90 meter. Vier bijna-ongelukken. Continu getoeter en sirenes. Beeld ANP

Verslag van een autorit op de Champs-Élysées: vijftien stoplichten, één per ongeveer 90 meter. Vier bijna-ongelukken. Continu getoeter en sirenes. Waar ik kón doorrijden was mijn gemiddelde snelheid 35 kilometer per uur.

Vanaf maandag wordt het bijna overal, met uitzondering van enkele doorgaande wegen zoals de Champs-Élysées, anders. In vrijwel heel Parijs mag dan maximaal 30 kilometer per uur worden gereden. “De belangrijkste reden is de verkeersveiligheid,” zei wethouder van vervoer David Belliard (De Groenen) bij de presentatie van de plannen. “Hoe langzamer auto’s rijden, hoe veiliger het is voor fietsers en voetgangers.”

Tweede reden: geluidsoverlast. “Het verlagen van de snelheid van 50 naar 30 zorgt voor een geluidsvermindering van 3 decibel. Maar voor bewoners kan het klinken alsof het geluid halveert.” Het klimaat speelt een kleine rol: langzaam rijden zorgt maar voor een beperkte afname van luchtvervuiling.

“Ik vind het een geweldig idee!” zegt bezorger Inza, die op een fiets en met een koeltas vol maaltijden door Parijs zigzagt. “Auto’s rijden hier als gekken. Ik ken heel wat collega’s die zijn aangereden. Auto’s slaan af zonder op ons fietsers te letten. Bestuurders gooien hun deur open zonder te kijken wie er aan komt. Het is hier echt gevaarlijk op straat!”

Fietspaden en busbanen

Parijs volgt een lange reeks van steden – van Auckland tot Guadalajara – die met snelheidsbeperkingen kwamen, maar meestal alleen in bepaalde wijken. De Europese Unie, de Verenigde Naties en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) pleitten allemaal voor ‘30 kilometersteden’. ‘Straten waar je maar 30 mag rijden, maken de stad weer leefbaar,’ schreef de WHO. Burgemeester Anne Hidalgo van Parijs liet de afgelopen jaren massaal fietspaden en busbanen aanleggen, ten koste van rijstroken. Ook kwamen er vignetten voor auto’s, die aangeven hoe schoon of vuil ze zijn. Op zomerse dagen met hoge temperaturen en veel luchtvervuiling mogen de meest vervuilende auto’s Parijs niet meer in.

Volgens onderzoek was 39 procent van de Parijzenaars voor het plan om héél de stad tot 30 kilometerzone te bombarderen. Nog eens 20 procent zei vóór te zijn, als de snelheid op een paar belangrijke verkeersaders wel 50 kilometer per uur zou blijven. Dat gebeurt nu ook. Op de ringweg rond Parijs mag iedereen 70 blijven rijden en op een handvol grote straten die toegang tot de stad bieden, blijft 50 toegestaan.

Hardrijders aanpakken

Critici noemen de snelheidsbeperkingen in Parijs symboolpolitiek. Want op ongeveer 60 procent van alle avenues en boulevards is 30 kilometer per uur nu al de maximumsnelheid. “Maar uitbreiding naar zowat heel Parijs is goed. Uit alle studies blijkt dat dat zorgt voor méér veiligheid en minder geluidsoverlast,” zegt voorzitter Anne Faure van belangenvereniging Rue de l’Avenir.

Een ander kritiekpunt: in Parijs kon je al bijna nooit hard rijden. De feitelijke gemiddelde rijsnelheid in Parijs ligt nu, door drukte, files en opstoppingen, tussen de 11 en 14 kilometer per uur, blijkt uit onderzoek. Waarom dan de maximumsnelheid verlagen van 50 naar 30? “Daarmee kun je hardrijders beter aanpakken,” zegt Faure. “De meeste ongelukken in de stad komen door auto’s of motoren die na een stoplicht bijvoorbeeld snel optrekken of die op een kort traject even hard gaan rijden. Die kun je beter aanpakken als de maximumsnelheid lager ligt.”

“Ik vind het prima,” zegt Jean, IT-specialist die op een bankje zijn lunch zit te eten. “Parijs is zó’n drukke stad geworden. Ik weet zeker dat het veiliger is als mensen langzamer rijden.” Sylvia is architect en sjouwt tassen en een doos naar haar werk. “Waarom bouwt Parijs geen grote parkeergarages aan de rand van de stad? Dan kunnen mensen vandaar met het openbaar vervoer de stad in. Dat zou pas echt effect hebben.”