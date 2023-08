Schatrijk, gelovig hindoe of ‘te eerlijk’: dit zijn de uitdagers van Donald Trump

Trump zelf is niet aanwezig, maar zijn geest zal hoe dan ook boven het debatpodium hangen. Beeld AP

Oud-president Trump weigert om zijn verkiezingsplannen te presenteren in een debat met partijgenoten. Het debat moet kiezers helpen te bepalen wie de beste presidentskandidaat is voor hun Republikeinse partij. Trump gaat in vroege peilingen ruim aan kop, maar in plaats van de confrontatie aan te gaan met opponenten, is hij van plan zich op hetzelfde tijdstip te laten interviewen door een bevriende rechtse opiniemaker, Tucker Carlson. “Mensen kennen mijn staat van dienst al, een van de beste ooit, dus waarom zou ik debatteren?” schreef hij over dat besluit.

Zijn geest zal hoe dan ook boven het debatpodium hangen. De presentatoren van dienst, Martha MacCallum en Bret Baier van Fox News, hebben al gezegd dat ze van kandidaten willen weten hoe ze denken over de vier strafzaken tegen Trump. Donderdag moet de oud-president zich weer melden voor arrestatie, nu in Atlanta. “Hij zal er bij zijn, ook al is hij er niet bij,” zei Baier tegen Politico.

Geen enkele Republikein is er tot op heden echt in geslaagd het Trump moeilijk te maken. De laatste mag dan tot over zijn oren in de juridische problemen zitten, hij weet daarmee alle aandacht op te eisen. Als een andere Republikein nog een kans wil om hem te verslaan in de strijd om de kandidatuur, is een verpletterende indruk in het tv-debat nodig. Voor het eerst krijgt een groot publiek de kans om kennis te maken met de andere, minder bekende Republikeinse kandidaten.

Het zal zeker over immigratie gaan. Veel Republikeinen hebben op dat vlak kritiek op president Biden. Ook de oorlog in Oekraïne is een voornaam onderwerp van discussie. Sommige Republikeinen, zoals Trump en DeSantis, zijn sceptisch over alle steun voor Oekraïne vanuit de VS. Anderen, onder wie Mike Pence en Chris Christie, staan juist pal voor de hulp. Ook abortus is een discussiepunt in de Republikeinse partij. DeSantis, bijvoorbeeld, verbood abortus vrijwel helemaal in Florida. Trump zei eerder dat ‘te streng’ te vinden.

De uitnodigingen voor het debat zijn verstuurd op basis van de eerste peilingen en ingezamelde donaties. Sommige kandidaten haalden het benodigde aantal donoren met omstreden middelen. Miljardair Doug Burgum belooft elke donateur een cadeaukaart van 20 dollar, ook als ze slechts 1 dollar bijdragen. Wie donateurs werft voor Vivek Ramaswamy, mag 10 procent van het gedoneerde bedrag zelf houden.

Wie zijn de mensen die Donald Trump van zijn troon in de Republikeinse partij proberen te stoten?

Ron DeSantis (44)

DeSantis voert als gouverneur in Florida een agressieve strijd tegen ‘woke’ – hij verbood bijvoorbeeld lhbtq-onderwerpen op school en perkte aandacht voor etnische diversiteit flink in. Na een succesvolle herverkiezing leek hij de gedoodverfde, jongere opvolger van Trump (77), maar sinds die alle aandacht opeist met zijn strafzaken heeft DeSantis het moeilijk. Hij heeft op het moment last van het beeld dat hij houterig overkomt en snel gepikeerd is. Bovendien blijft hij voorzichtig manoeuvreren om Trumps aanhangers niet op stang te jagen.

Ron DeSantis Beeld Getty Images

Chris Christie (60)

Christie was een voormalig bondgenoot van Trump, maar heeft zich inmiddels ontpopt tot een van de meest uitgesproken critici in de partij. Hij noemt Trump een leugenaar, een lafaard en een oplichter. De 60-jarige Christie is oud-gouverneur van New Jersey en populair bij kiezers in het midden. Gekozen zal hij vermoedelijk niet worden, maar hij zou de reputatie van Trump in eigen kring wel kunnen schaden met zijn scherpe commentaar.

Chris Christie. Beeld REUTERS

Mike Pence (64)

Pence is de oud-vicepresident uit de regering Trump die weigerde Trump te helpen de verkiezingsuitslag in 2020 te manipuleren. Trump zei hem daarop dat hij ‘te eerlijk’ was, wat Pence nu als campagneslogan gebruikt. Hij presenteert zich als een vroom christen die onder meer oproept tot een nationaal verbod op abortus.

Mike Pence. Beeld AP

Vivek Ramaswamy (38)

De schatrijke biotechondernemer Ramaswamy is een presidentscampagne begonnen om de strijd aan te binden met wat hij ‘woke’ noemt, doorgeslagen politieke correctheid. De zoon van Indiase ouders is een vlotte prater, en gold tot voor kort als een zwevende, libertair georiënteerde politicus. Als gelovig hindoe valt hij uit de toon in de Republikeinse partij, waarin conservatieve christenen traditioneel veel invloed hebben.

Vivek Ramaswamy. Beeld AP

Tim Scott (57)

Scott is de enige zwarte Republikein in de Senaat en vaak woordvoerder als het gaat om thema’s die met ras te maken hebben. Hij heeft een optimistische boodschap over de VS als land van mogelijkheden. Hij ziet zichzelf, nazaat van tot slaaf gemaakte katoenplukkers en zoon van een alleenstaande moeder, als het beste bewijs dat racisme niet allesbepalend is in de VS.

Tim Scott. Beeld AP Photo/Charlie Neibergall

Nikki Haley (51)

Haley is oud-gouverneur van South Carolina en oud-ambassadeur bij de VN in de regering-Trump. Ze geldt al lang als rijzende ster in de partij. Ze bekritiseerde Trump fel, om hem later toch weer te omarmen. Ze is vertegenwoordiger van een etnisch steeds diverser Amerika, als dochter van immigranten uit India. ‘Als ze haar nomineren, zijn wij de sjaak,’ zei een Democraat over haar tegen Politico.

Nikki Haley. Beeld Getty Images

Doug Burgum (67)

Rijk geworden als softwarebouwer, nu gouverneur van North-Dakota. Burgum is in zijn eigen staat geliefd, maar heeft weinig bekendheid in de rest van het land. Hij onderscheidt zich met gematigde ideeën op het vlak van immigratie en klimaat: hij wil legale immigratie makkelijker maken en zijn staat klimaatneutraal maken met CO 2 -opslag.