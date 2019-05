Schandaal Oostenrijk betekent tweede leven voor Vengaboys

De Vengaboys traden gisteren op in Wenen bij een protest dat de ‘Heinz-Christian Strache Farewell Party’ werd gedoopt. Beeld EPA

Een lied dat uitblinkt in absolute betekenisloosheid blijkt in Oostenrijk van grote politieke betekenis. We’re going to Ibiza van de Nederlandse popgroep Vengaboys is in Oostenrijk de soundtrack geworden van de demonstraties tegen de extreemrechtse politiek. Gisteravond trad de groep, die in 1999 in Nederland op 1 stond met het nummer, op bij een grote protestbijeenkomst in Wenen. In de hitlijst van betaalportaal iTunes stond We’re going to Ibiza enkele dagen bovenaan.

Oorsprong van de transformatie van feesthymne tot protestlied ligt op feesteiland Ibiza – waar anders. Daar speelde zich, al bijna twee jaar geleden, de smeuïgste affaire uit de Oostenrijkse politiek af. Pas afgelopen maand kwam de video naar buiten van een ontmoeting van vicekanselier Heinz-Christian Strache met een zogenaamde Russische investeerder. Strache bood lucratieve staatscontracten aan in ruil voor geld in de campagnekas van de extreemrechtse FPÖ. Ibizagate was geboren. Strache sleepte de regeringscoalitie met de conservatieve ÖVP mee in zijn val.

Boom! Boom! Boom! Boom!

De Duitse komiek Jan Böhmermann, al voor publicatie op de hoogte van de val die voor Strache was gezet, deelde vorige week de video van We’re going to Ibiza met zijn 2,1 miljoen volgers op Twitter. Het straatprotest tegen de regering omarmde het lied in al zijn leegheid als symbool van hun strijd.

Sindsdien zijn de Vengaboys weer populair als in de hoogtijdagen rond de eeuwwisseling. Toen reeg de door voormalig diskjockey Wessel van Diepen bedachte danceformatie hits aaneen. Die vonden hun fundament in een onweerstaanbare combinatie van nietszeggende teksten (hun grootste hit kende Boom! Boom! Boom! Boom! I want you in my room! als refrein) en niet uit het hoofd te stampen refreinen. Hun debuutalbum uit 2000 noemden de Vengaboys met passende bravoure Greatest Hits.

De groep was aanvankelijk een studioproject met fictieve leden, maar werd na het eerste succes ook voorzien van vier zangers en dansers van vlees en bloed. Dat viertal stopte in 2002 met optreden, werd kortstondig vervangen, maar is sinds 2009 weer in originele samenstelling bijeen. De meeste concerten behelzen ‘foute party’s’ of nineties-revivals, maar gisteren verscheen de formatie op een openluchtpodium in het historische centrum van Wenen.

Daar luisterden de vier – de twee mannen nog altijd gehuld in cowboy- en matrozenkostuum – een demonstratie op die was omgedoopt tot de ‘Heinz-Christian Strache Farewell Party’. Bij de Europese verkiezingen werd zijn FPÖ genadeloos afgestraft. De komeetachtige carrière van Strache is in één klap voorbij. En laat de Vengaboys daar nou ook nog een filosofische hit voor in het oeuvre hebben: Up & Down.