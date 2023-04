Schaamte of pronken met geslachtsdelen: ‘Jezus kreeg pas later een lendendoek’

Adam en Eva, schildering in de Abreha and Atsbehakerk, Ethiopië. Beeld Streck & De Vreese

In beginsel ligt de combinatie voor de hand. Maar bij lang niet iedere uroloog leidt het vakgebied tot een tomeloze fascinatie voor bedekkingen van de genitaliën, zoals bij Philip Van Kerrebroeck.

De emeritus hoogleraar urologie (Universiteit Maastricht) is uitgegroeid tot een kenner. “Ik heb een grote privécollectie opgebouwd door bezoeken aan landen, veilingen en galerieën. Een aantal is uniek. Die kom je ook in musea zelden of nooit tegen,” zegt Van Kerrebroeck, geboren in Leuven (België).

De buitenwacht maakt nu toch kennis met die stukken dankzij alle bijzondere illustraties in zijn boek Bedekt, een antropologische geschiedenis van de cache-sexe. De term cache-sexe is een combinatie van het Franse cacher, wat ‘verbergen’ betekent, en sexe, wat verwijst naar de uitwendige geslachtsorganen.

Schroom of schaamte

Waar komt die fascinatie vandaan? “De cache-sexes geven een mooi beeld van hoe wij als mensen in verschillende tijden en in verschillende culturen zijn omgegaan met bloot, in het bijzonder van onze geslachtsdelen. In het ene geval leidt dat tot bedekkingen uit schroom of schaamte, zoals in onze westerse cultuur. In het andere tot bedekkingen om juist te verleiden of status te verhogen,” zegt Van Kerrebroeck.

“Allereerst die schroom. Ik was een aantal jaren geleden op het afscheid van een collega-uroloog uit Deventer. En die had – ik mag het zeggen, want hij had het zelf publiekelijk bekendgemaakt – Freek de Jonge behandeld. De cabaretier was de laatste spreker op het afscheid. Hij kwam het podium op en zei: ‘Ik ben Freek de Jonge, nu ziet u mij eens een keertje met kleren aan.’ Bij bezoeken aan urologen moest hij immers altijd uit de kleren. Dat is iets wat in het gewone leven toch altijd enige schroom met zich meebrengt. Iets waar ik ook in mijn praktijk dagelijks mee werd geconfronteerd.”

Wedijveren

Van Kerrebroeck wijst erop dat in westerse samenlevingen over naaktheid twee culturele tradities met elkaar wedijveren. “De oude Grieken zien het naakte lichaam, inclusief de geslachtsdelen, als positief. Het christendom, jodendom en de islam daarentegen beschouwen naaktheid als zedeloos en dus negatief.”

In het Westen kreeg het laatste de overhand. “De rooms-katholieke kerk ging eerst nog vrij relaxed om met naaktheid, ook van Jezus Christus. Maar dat veranderde in de 5de, 6de eeuw. Eerst kregen Adam en Eva op doeken en beelden een vijgenblad, en Jezus kreeg een lendendoek.”

“Kunst en mode geven trouwens een mooi beeld van de macht van censuur. Toen in 1504 Michelangelo’s beroemde beeld David op het Piazza della Signoria in Florence werd geplaatst, kreeg hij in opdracht van de autoriteiten onmiddellijk een krans van 28 koperen bladen om zijn middel om zijn naaktheid te bedekken.”

“Kunstenaars hielden daarna ook rekening met de wensen van de cliënt. Zo maakte Alessandro Allori na 1570 drie versies van zijn schilderij Venus en Cupido. In de eerste versie is de schaamstreek van Venus volledig naakt, in de tweede is die bedekt met een sluier en in de derde groeit er een rozenstruik voor.”

Schaamdelen

In de 16de en 17de eeuw wordt de samenleving preutser, de schaamdelen worden bedekt. Van Kerrebroeck: “Maar pronkzucht laat zich niet onderdrukken. Mannen die het konden betalen, trokken de aandacht met de schaambuidel, een prominent onderdeel van hun kledij. De ‘braguette’ was een soort codeteken dat verwees naar de macht van de persoon in kwestie.”

Maar in de Victoriaanse tijd wordt naaktheid taboe, alsmede alle verwijzingen in de kledij naar de schaamdelen. Die preutsheid wordt naar andere werelddelen geëxporteerd. “In Nieuw-Guinea en Afrika bonden missionarissen de strijd aan met naakte schaamdelen. Mannen moesten de peniskoker verruilen voor broekjes, vrouwen moesten rokjes dragen.”

Cache-sexe (ca 1960), Kirdi, Kameroen. Beeld Streck & De Vreese

Tooi

Terwijl natuurvolkeren heel anders omgaan met de bedekking van de geslachtsdelen. Cache-sexes kunnen een tooi zijn, om de aandacht te vestigen op dat deel van het lichaam waar alles draait om seksualiteit, vruchtbaarheid. “Om te laten zien dat je de moeite waard bent als partner voor de voortplanting,” aldus Van Kerrebroeck. “Aan de andere kant zijn cache-sexes gewoon gebruiksvoorwerpen. Als ze zijn versleten, worden ze weggegooid. Daarom zijn er van oude voorbeelden uit de geschiedenis nog maar weinig exemplaren te vinden.”

Hoe natuurvolkeren ermee omgaan, is voor hem het bewijs dat schaamte niet wordt aangeboren, maar ingeprent. En als er schaamte is, heeft die een andere achtergrond. “Als bijvoorbeeld een man in Nieuw-Guinea zijn peniskoker verliest, is dat een schande voor hem en voor de hele stam. Niet omdat zijn penis zichtbaar wordt, maar omdat hij de koker en daarmee zijn eigenwaarde verliest. De peniskoker is een statussymbool.”

Falluscultuur

Volgens de uroloog is de penis wellicht het meest aanbeden orgaan in de geschiedenis van de mensheid. De oudste gravures van fallussen zijn meer dan 10.000 jaar oud. Het oude Egypte, de oude Grieken en Romeinen, Amerikaanse, Aziatische en Afrikaanse beschavingen: allemaal hadden zij een falluscultuur.

“De penis eist een belangrijkere rol op dan de vulva,” zegt Van Kerrebroeck. “Zeker in het Westen, waar de vulva en de vagina lichaamsdelen werden waar je je het meest voor moest schamen. Ook in de geneeskunde en in de anatomie. Tot het begin van de 20ste eeuw werden de vrouwelijke genitaliën beschouwd als minderwaardig aan de mannelijke en soms zelfs beschreven als onaantrekkelijk.”

Dat we nu in het Westen weer preutser en voorzichtiger lijken te worden dan in de roaring twenties en de wilde jaren zestig van de vorige eeuw, heeft volgens Van Kerrebroeck twee redenen. “In een tijd met veel nadruk op privacy zijn er opeens overal mobiele telefoons met camera’s. Dat zorgt voor angst dat er in het geniep foto’s worden genomen en verspreid. Dan ga je je bedekken. Ook de invloed van conservatief religieus gedachtegoed speelt een rol. Dat leidde er bijvoorbeeld toe dat na het vijgenblad, de lendendoek en andere bedekkingen van de schaamstreek, er steeds nieuwe cache-sexes bij komen.”

“Toen in 2016 de Iraanse president Hassan Rohani Rome bezocht en ook het Capitolijns Museum aandeed, werden alle naakte beelden aan het oog onttrokken door houten boxen. Een hedendaagse cache-sexe van hout.”