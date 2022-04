Satellietbeelden tonen nieuw massagraf in de buurt van Marioepol, zeker 200 graven

Satellietbeeld van Maxar Technologies laat een massagraf zien in het dorp Manhush. Beeld ANP/AFP

Het terrein waarover het gaat, grenst aan een bestaande begraafplaats in het dorp Manhush, zo’n 20 kilometer ten westen van Marioepol. Het Amerikaanse bedrijf Maxar Technologies heeft satellietbeelden van midden maart tot midden april bekeken. Daaruit blijkt dat de uitbreiding van de nieuwe reeks graven tussen 23 en 26 maart is begonnen, om daarna te blijven uitbreiden. De graven zijn uitgelijnd in vier secties van telkens ongeveer 85 meter lang en bevatten meer dan tweehonderd nieuwe graven, aldus Maxar.

Plaatselijke Oekraïense functionarissen beschuldigen de Russen ervan burgers uit Marioepol te begraven die daar door Russische troepen zijn gedood. “De Russen proberen hun militaire misdaden te verbergen,” zegt Vadym Boychenko, de burgemeester van Marioepol. Het stadsbestuur zegt dat Russische soldaten nu ‘tot 9000’ lichamen van gedode burgers in massagraven proberen te dumpen.

Andere massagraven

Het is op dit moment echter zo goed als onmogelijk om onafhankelijke bevestiging te vinden van de claims van de burgemeester. Moskou heeft nog niet gereageerd op de aantijgingen.

Op plaatsen waar het Russische leger zich heeft teruggetrokken zijn al massagraven en honderden gedode burgers ontdekt, onder andere in Boetsja en in verschillende steden rond de Oekraïense hoofdstad Kiev. De Russische overheid houdt vol dat de Oekraïners dat allemaal in scène hebben gezet, terwijl dat al meermaals is weerlegd met onafhankelijke bewijzen.

Vorige week nog zei de militaire gouverneur van de regio Donetsk, Pavlo Kirilenko, dat er volgens voorlopige schattingen tot 22.000 personen zijn omgekomen in Marioepol sinds het begin van de Russische invasie. President Volodimir Zelenski zei ook te denken dat Russische troepen in Marioepol ‘zeker tienduizenden’ sterfgevallen op hun geweten hebben.