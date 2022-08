‘Satan op weg naar de hel’: Conservatieve Iraanse media juichen over aanslag op Rushdie, maar de regering zwijgt liever

Ultraconservatieve Iraanse media juichen de aanslag op Salman Rushdie openlijk toe. Ayatollah Khomeini sprak in 1989 een fatwa tegen de schrijver uit. Beeld AFP

Enkele dagen na de moordaanslag op schrijver Salman Rushdie in de Amerikaanse staat New York heeft de Iraanse regering nog steeds geen formeel commentaar op de zaak gegeven. Hervormingsgezinde Iraanse kranten stellen zich tevreden met het publiceren van de informatie zonder commentaar, meldt Courrier International, een Franse website die internationale media volgt.

De ultraconservatieve kranten in Iran daarentegen juichen de moordpoging openlijk toe. Hadi Matar, de Amerikaanse dader van Libanese komaf, wordt alom geprezen. De nieuwssite Asr Iran betreurt het dat Rushdie nog leeft en belooft dat de ‘pijl’ die door Khomeini is afgeschoten ‘op een dag het doel raakt’.

De voorpagina van Kayhan, een krant die in Teheran wordt gepubliceerd, meldt dat Rushdie ‘goddelijke wraak’ heeft ontvangen en dat de voormalige Amerikaanse president Donald Trump en diens voormalige minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo ‘de volgenden zijn’.

‘Duizend maal hulde aan de dappere en toegewijde man die de afvallige en wrede Salman Rushdie in de staat New York aanviel, en een kus op zijn hand die met een mes de nek van de vijand van God scheurde,’ schreef de krant, die als de meest conservatieve in het land wordt beschouwd.

‘De duivelsnek aangevallen door een scheermes,’ kopte het regeringsdagblad Iran. ‘Satan op weg naar de hel,’ schreef het oerconservatieve blad Khorasan bij een foto van Rushdie die met spoed naar het ziekenhuis wordt gebracht.

Moeizaam nucleair akkoord

Op regeringsniveau blijft het intussen opvallend stil. ‘Ik zal zeker geen traan laten om een schrijver die meedogenloos haat en minachting tegen moslims en de islam heeft verspreid,’ tweette Mohammad Marandi, de adviseur van het Iraanse onderhandelingsteam voor een nucleaire deal. Marandi bracht de moordaanslag in verband met Amerikaanse 'beweringen’ over een op handen zijnde aanslag op de voormalige Amerikaanse veiligheidsadviseur John Bolton. Marandi suggereerde in zijn tweet dat achter de aanslag op Rushdie een groter Amerikaans complot steekt om de weer hervatte gesprekken over een nucleair akkoord te saboteren.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie liet woensdag weten dat de 45-jarige Shahram Poursafi, alias Mehdi Rezayi, lid van de Iraanse Revolutionaire Garde, bij verstek is aangeklaagd omdat hij Amerikanen 300.000 dollar bood om John Bolton, die ook ambassadeur van de VS bij de VN was, te doden. Iran ontkent dat het Bolton wilde laten doden.

De onderhandelingen over het nucleaire programma van Iran zaten al maandenlang muurvast. Eind juni leverden indirecte gesprekken in Qatar tussen Iran en de Verenigde Staten niets op. Beide partijen beschuldigen elkaar ervan niet bereid te zijn concessies te doen. Volgens het originele akkoord zou Iran zijn nucleaire activiteiten terugschroeven, in ruil voor het opschorten van internationale sancties. De Amerikaanse president Donald Trump trok zijn land terug uit de overeenkomst, zijn opvolger Joe Biden is er wel voorstander van.

Weinig sympathie

Uiteindelijk werden die onderhandelingen tussen Iran en de grote mogendheden begin deze maand in Wenen dan toch hervat onder voorzitterschap van de Europese Unie. De grote mogendheden (Rusland, China, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Verenigde Staten) wachten nog steeds op een reactie van Teheran op een voorstel voor een overeenkomst die op 26 juli is ingediend door het hoofd van de Europese diplomatie, Josep Borrell.

De ultraconservatieve tv-presentator Amirhossein Sabeti vond de mogelijke impact van de aanslag op de onderhandelingen in Wenen van ondergeschikt belang. “Is deze overeenkomst zo belangrijk dat we een van Imam Khomeini’s meest historische fatwa’s in twijfel trekken?” vroeg hij de kijkers.

In gematigder kringen in Iran is er weinig sympathie voor Rushdie, maar wordt de aanslag meestal wel afgekeurd. Op Twitter hekelde Mohsen Kadivar, een Iraans filosoof en professor in islamitische studies die in ballingschap in de Verenigde Staten leeft, de ‘gruwelijke daad’. ‘Er is geen enkele religieuze basis voor de agressie tegen de schrijver. Volgens de islamitische en koranische leer wordt deze poging tot moord veroordeeld,’ aldus Kadivar. De dader moet volgens hem worden veroordeeld en gestraft.